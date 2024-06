Kako je Srbija ostala bez Lane Pudar?

Nekadašnji Veležov golman Velibor Pudar otkrio da je njegova kćerka i najbolja bh. sportiskinja Lana Pudar mogla plivati pod zastavom Srbije te zbog čega se to nije dogodilo.

"Ne znam da li ste svi primijetili da Vanja Udovičić ljubi ruku Lani Pudar na dodjelama medalja u Dohi i Beogradu? Znate li zašto? Otkrit ću vam jednu tajnu, ali prvo da vam pobliže, laički, kažem ko je Vanja. Vanja Udovičić je bivši vaterpolista, jedan od najboljih koje je dalo ovo podneblje, osvajač mnogobrojnih medalja s Olimpijskih igara, svjetskih i evropskih prvenstava s Jugoslavijom i Srbijom. Poslije sportske karijere je otišao u politiku i bio je ministar sporta Republike Srbije. Sada je u komisijama izvršne vlasti LENA (Evropske plivačke federacije)", započeo je Pudar svoj priču.

Velibor je dugo godina radio u Saudijskoj Arabiji u klubu Al-Ittihad.

"U isto vrijeme trener kluba u vaterpolu bio je moj prijatelj Vladimir Bajković. Družili smo se i mnogo pričali o Laninom plivanju, o njenim rezultatima i medaljama koje osvaja, onako laički pošto sam ja bio u nogometu, a Vlado u vaterpolu. Jednog dana me zamolio da mu pošaljem Lanina vremena u svim disciplinama koje pliva pa da ih on pošalje svom prijatelju, sada pokojnom, Srđanu Filipoviću, treneru plivanja, koji je radio u UAE. Pokojni Srđan se oduševio rezultatima i, bez mog znanja, Vlado i on su kontaktirali njihovog zajedničkog prijatelja Vanju Udovičića, ministra sporta u vladi Srbije, ubijeđivali ga da razgovara sa mnom, da mi obeća najbolje uslove za treninge i da 'mlada mostarska srpkinja' pliva za Srbiju", otkrio je Pudar, navodi Klix.

Sticajem okolnosti, jednog dana kada je Velibor bio na bazenu s Vladom, nazvao ga je Vanja i rekao mu da nema potrebe da razgovara s njim.

"Vlado ga je stavio na interfon da mogu i ja da čujem jer oni u Srbiji imaju na hiljade Lana, na hiljade takvih talenata u plivanju. Zaboravio sam reći da se ovo sve odvija 2018. godine kada je Lana imala 12 godina. Ne znajući da su mi ovo Vlado i pokojni Srđan radili iza leđa, naljutio sam se na Vladu i bio zahvalan što je Vanja ovo rekao. Dolazi Doha, Svjetsko prvenstvo i Vanja ljubi ruku Lani, prije par dana Beograd, Evropsko prvenstvo Vanja dijeli maskote prvenstva i ljubi Lani ruku. Danas mi prijatelj šalje poruku i kaže da je bio s Vanjom Udovičićem i da mu je rekao da mu je najveća greška u ministarskom mandatu što nije razgovarao s Laninim ocem da ona pliva za Srbiju", poručio je Pudar za kraj.

