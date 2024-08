Kit prekinuo takmičenje na Olimpijadi (VIDEO)

U Francuskoj Polineziji, na Tahitiju, u okviru Olimpijskih igara održava se takmičenje u surfovanju. Zbog kita koji se pojavio na kratko, takmičenje je prekinuto.

Tokom polufinalnog takmičenja u ženskoj konkurenciji između Brazilke Tatjane Veston Veb i Kostarikanke Bris Henesi na Tahitiju u vodi se iznenada pojavio kit.

Pred kamerom je izvodio neobične trikove i poslije par minuta ponovo otplivao ka dubinama okeana, prenosi RTS.

A surprise whale appeared during the surfing competition at the 2024 Paris Olympics in Tahiti.#Paris2024Olympic #France #OlympicGames #BREAKING pic.twitter.com/YWvPoDBlMV