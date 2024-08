Lana Pudar nakon nastupa na OI: Trenirala sam bolje nego ikad u životu, jako me boli

​Najbolja bosanskohercegovačka plivačica Lana Pudar nije se plasirala u finale Olimpijskih igara u trci na 200 metara delfin, a prethodno je ostala i bez polufinala na 100 metara delfin, te nakon svega nije krila razočarenje.

Ona je poslije trke bila tučena, ali je u miks zoni pristala podijeliti utiske.

"Jako me boli. Iskreno, ne znam zašto je to tako. Trenirala sam bolje nego ikad u životu. I spremna sam bolje nego ikad. Ali, mislim, to su Olimpijske igre. Ne osjećam se ni baš najbolje, ali neću da tražim neki izgovor, jer, ne znam da li je išta ili je to samo u mojoj glavi. Ovo je najveća manifestacija na svijetu, zaista je drugačije nego na bilo kom Svjetskom ili Evropskom prvenstvu", kazala je Pudar.

Priznala je i da je bilo treme i to više nego ikad zbog velikog broja navijača.

"Vjerovatno je uticala, naravno da je bilo treme. Više nego ikad. Jer, kao što sam rekla, ovo je najveća manifestacija. Zaista je drugačije, publika je nikad glasnija, nikad veći broj navijača nije bio na bazenu, tako da je stvarno drugačiji doživljaj", objasnila je Lana i opisala kako je ta buka u areni, koja je zapravo prepravljena u bazen umjesto stadiona za ragbi.

"To može biti velika motivacija, ali isto tako može biti i dodatni pritisak i može da stvara veću tremu. Na primjer, prvu trku koju sam plivala na 100 metara delfin, zaista me iznenadio ovoliki broj gledalaca. Znala sam da su rasprodate karte, ali nekako nisam baš ovako zamišljala, tako da me zaista iznenadilo. Sada sam već bila spremna na to, ali svakako da je posebno, iskreno treba doživjeti ovo", kazala je Lana.

Objasnila je koliko je pritisak uticao na nju i očekivanja čitave zemlje da može da dođe do medalje.

"Moguće, zaista spremala sam se za medalju i mislim da sam spremna za medalju. Samo, jedna je stvar na treningu, kada sam sama sa svojim trenerom i kupskim kolegama, i druga je stvar izaći ovdje među sve Amerikanke, Kanađanke, Kineskinje... i sve druge vrhunske plivačice, najbolje na svijetu", objasnila je naša najbolja plivačica za "Telegraf.rs".

Lana je na kraju najavila da neće nastupati na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti u decembru, kako bi se što bolje odmorila i psihički i fizički i kako bi se pripremila za naredne izazove koji slijede, prenosi "Hayat".

