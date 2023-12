Lana Pudar za "Nezavisne": Želim da BiH donesem olimpijsku medalju

Devet medalja i 13 finalnih trka na velikim takmičenjima bilans je Lane Pudar u 2023. godini. Na kraju još jedne plodonosne godine stiglo je novo priznanje za sedamnaestogodišnju tinejdžerku iz Mostara. Lana Pudar je na tradicionalnoj 23. manifestaciji Izbor sportiste godine u organizaciji "Nezavisnih novina" i Radio-televizije Bosne i Hercegovine po drugi put u nizu izabrana za najbolju sportistkinju godine.

Na posljednjem Evropskom seniorskom prvenstvu u malim bazenima u rumunskom Otopeniju Lana se domogla bronzanog odličja u disciplini 200 m delfin stilom uz novi evropski juniorski rekord. Na istom takmičenju osvojila je šesto mjesto na 100 m delfin stilom. Ranije je u Beogradu postala trostruka juniorska prvakinja Evrope (50, 100 i 200 m delfin stilom) i dvostruka svjetska juniorska šampionka (100, 200). U Izraelu je osvojila i srebro (50), te je izabrana za najbolju takmičarku svjetskog šampionata. U seniorskoj konkurenciji ima još dva odličja sa Svjetskog kupa. Takođe je isplivala dvije olimpijske norme za nastup na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

NN: Lana, već drugu godinu zaredom ste najbolja sportistkinja svoje zemlje. Koliko Vam znače priznanja koja dolaze iz Vaše zemlje?

PUDAR: Svakako da mi znače puno. Da kažem drugačije, ne bi bila iskrena. Puno teškog rada je iza mene i mog tima u godini koja je na izmaku i svi postignuti rezultati su plod tog rada. I normalno da je vrlo lijep osjećaj kada to prepozna sredina iz koje dolaziš.

NN: Iza Vas je još jedna nezaboravna godina u kojoj ste pokazali da uprkos tome što ste još uvijek juniorka, spadate u sami vrh svjetskog plivanja. Na šta ste posebno ponosni u 2023. godini?

PUDAR: Od svih priznanja u 2023. godini najdraže mi je ono za najbolju plivačicu Svjetskog juniorskog prvenstva koje je ove godine održano u Izraelu. Ne bih da zvučim previše samouvjereno, ali sam se zaista nadala osvajanju medalja na Svjetskom prvenstvu u sve tri discipline koje sam plivala, kao i obaranju rekorda svjetskih prvenstava u disciplini 200 metara delfin. Međutim, kada su me proglasili za najbolju plivačicu prvenstva, bila sam u isto vrijeme vrlo iznenađena i oduševljena.

NN: Koliko Vam znači sva podrška koju dobivate iz svih krajeva širom BiH. Jedna ste, čini se, od rijetkih koje svojim uspjesima izazivaju istu radost kako ljudi u Mostaru, tako i u Banjaluci, Sarajevu...?

PUDAR: Čini me ponosnom i sretnom. Ja samo radim ono što volim i drago mi je da ljudi to cijene i poštuju. Valjda je ljudima drago kada vide da i sportisti iz naše zemlje mogu postizati vrhunske rezultate. Gdje god boravim u našoj državi, ali i u svim državama regiona, imam samo pozitivna i divna iskustva. Ljudi me prepoznaju i izuzetno cijene i poštuju sve ovo što radim.

NN: Da li je sljedeća godina možda i najvažnija u Vašoj karijeri, s obzirom na to da se održavaju Olimpijske igre, koje će biti Vaš glavni cilj?

PUDAR: Pa može se i tako reći. Svakom sportisti olimpijska godina je najbitnija i Olimpijske igre su najbitnije takmičenje za koje se najviše pripremamo. Moj glavni cilj je prije svega da budem zdrava, bez ikakvih povreda i da se pokušam što bolje pripremiti kako bih mogla pružiti najbolje od sebe što mogu pružiti u tom trenutku. A zaista mislim i vjerujem da mogu imati vrlo kvalitetan nastup. Za koji plasman će to biti dovoljno, vidjećemo. Nešto se i druge djevojke pitaju.

NN: Već imate iskustva sa prošlih Igara, koliko Vam to može pomoći da u Parizu budete bolji nego kada ste debitovali u Tokiju?

PUDAR: Svako veliko takmičenje je jedno ogromno iskustvo, a nastup na OI možda najveće i najdragocjenije. Imala sam svega 15 godina kada sam nastupila u Tokiju i sve mi je bilo čudno, veliko, spektakularno i pomalo zastrašujuće. Imala sam, čini mi se, više želju da se slikam sa plivačicama koje su mi bile uzori i neko kome sam se divila dok sam ih gledala na TV-u, nego da se takmičim s njima. Epidemiološke mjere zbog korone su bile rigorozne i nisam uspjela nešto previše ni doživjeti sve što sa sobom nose Olimpijske igre. Tako da se zaista radujem Igrama u Parizu i ovaj put dolazim potpuno svjesna onoga šta su Olimpijske igre i šta mogu da postignem.

NN: Svjesni ste da su očekivanja bh. javnosti velika, koliko to može uticati na Vaše nastupe, odnosno da li to može donijeti jedan vid pritiska koji Vam sigurno nije potreban?

PUDAR: Ja tako ne gledam na to. Meni to samo daje dodatni motiv da dam sve od sebe. Meni je lijepo i čini me ponosnom kada vidim podršku naših ljudi i učinit ću sve da ih obradujem i učinim sretnim svojim rezultatima.

NN: Znate li već plan priprema za narednu godinu i na šta ćete stavljati glavni fokus?

PUDAR: Plan i program priprema i svih aktivnosti vezanih za sve moje nastupe sastavljaju moji treneri Damir Đedović i Goran Grahovac. Moje je da ih slušam i da pokušam odraditi sve što je do mene. Ali svakako da će glavni fokus, što se tiče priprema i takmičenja, biti na nastupu u Parizu.

NN: Želja svih u novoj godini biće medalja iz Pariza, koje su Vaše želje za 2024. godinu i poruka za sve one koji Vas podržavaju?

PUDAR: Kao što maloprije rekoh, najveća želja mi je da budem zdrava. A onda svakako da mi je velika želja osvojiti prvu olimpijsku medalju za svoju zemlju. Znam sigurno da ću dati sve od sebe da to uradim. Svim ljudima koji me podržavaju, kao i svim ljudima u našoj državi želim prije svega dobro zdravlje i puno uspjeha u svemu onome što ih čini sretnim i zadovoljnim.

