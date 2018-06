Marija Mićić i Isidora Mitrović, jedine banjalučke kanuistkinje: Želimo biti prvakinje svijeta

BANJALUKA - Marija Mićić (18) i Isidora Mitrović (19) jedine banjalučke kanuistkinje dok se pripremaju za prvenstvo Evrope za juniore i seniore do 23 godine koje se održava 5. avgusta u Makedoniji, maštaju i o tituli svjetskih prvakinja.

Prošle godine ove mlade Banjalučanke, članice Kajak kanu kluba "Vrbas", na Svjetskom prvenstvu u kajaku i kanuu zauzele su šestu poziciju na svjetskoj rang listi u disciplini klasik i osmu poziciju u disciplini sprint.

Nadaju se da će u Makedoniji dostići svoj maksimum i popraviti ili bar zadržati prethodni rezultat, obzirom da su prošli put na evropskom nivou bile osme. Najveća želja im je da u narednim godinama postanu svjetske prvakinje.

"Treniraćemo idemo ka tom cilju, pa šta bude", rekla je Isidora Mitrović.

Ekipi agencije Anadolija koje ih je posjetila tokom jednog od treninga na Vrbasu objasnile su da se takmiče disciplini kanu za dvoje - C2.

"Ovaj čamac se razlikuje malo od ostalih zato što u njemu klečimo i imamo samo po jednu lopaticu na veslu, pa svaka od nas vesla na jednoj strani", rekla je Marija Mićić.

Foto: Anadolija

Marija i Isidora, reprezentativke Bosne i Hercegovine obzirom da zajedno treniraju tri godine zaključile su da je najvažnije da su složne i da imaju povjerenja jedna u drugu. Na pitanje koliko često se prevrću odgovorile su da je to gotovo neminovno pri prvom spuštanju na nepoznatim stazama. To najviše, kažu, zavisi od toga da li su opuštene, ali ako je samo jedna od njih "ukočena" prevrtanje je zagarantovano. Samo povjerenje najvažnije je prilikom nagiba koji su sastavni dio ovog sporta.

Djevojke su odlične učenice, Marija je završila treći razred Medicinske škole, a Isidora je u Tehnološkoj školi stekla zvanje likovnog tehničara. Druže se pet godina, a osim što treniraju zajedno kažu da i sve drugo rade zajedno.

"Krenula sam da treniram kajak sa 11 godina, to je bio period kada sam još bila dijete i jednostavno sam se tražila, išla sam na rolere, penjanje i slično i jedan dan sam odlučila da probam kajak. Jedan trening, drugi trening i ostala sam u ovom sportu. Najviše mi se sviđa to što je priroda i zato što se svi u klubu ponašamo kao mala porodica i to je ono što te održi u ovom sportu", ispričala je Marija Mićić.

Za Isidorino bavljenje ovim sportom presudna je bila Marija.

"Marija me nagovorila da pokušamo zajedno da veslamo C2 i samo zbog nje sam došla u klub. Pokušale smo i napravile smo veliki rezultat i nastavićemo", rekla je Isidora.

Tokom ljeta treniraju svakodnevno, sat i po provode na Vrbasu, te još 45 minuta u klupskoj teretani. Zimi takođe treniraju, uglavnom u teretani, ali svaki topliji dan koriste za trening na Vrbasu. Ljeti treniraju bez obzira na vremenske uslove, jer bez treninga kažu ne može ni biti rezultata. Raspust najviše koriste za trening jer ne moraju usklađivati školske obaveze pa im je lakše pronaći vrijeme za trening. Isidora je maturant pa joj je ove godine trebalo više vremena za maturske, ali i vozački ispit. Bez obzira na sve obaveze uvijek pronalaze vrijeme za trening.

"Rijetkost je da se žene bave ovim sportom, pogotovo ovdje kod nas. Nas dvije smo jedine djevojke u našem klubu. Ima djevojaka u drugim klubovima u BiH u Bihaću, Zavidovićima, ali ovdje u Banjaluci stvarno je rijetko", rekla je Marija Mićić.

Foto: Anadolija

Osim toga o disciplinu u kojoj se takmiče uglavnom veslaju braća i sestre.

"Marija i ja nismo sestre ali se osjećamo kao da jesmo", rekla je Isidora i dodala da su se upoznale kada ju je brat koji se bavio ovim sportom doveo u klub.

Zadovoljne su uslovima koje imaju za trening, opremu im obezbjeđuje klub, a Vrbas je jedan od najvažniji faktora za trening.

"Vrbas je za nas jako bitan, da nema njega ne bi imale rezultate, ne bi imale gdje trenirati i baš nam je drago što Banjaluka ima takvu rijeku koja je zahtjevna za kajak i daje mogućnost za vježbanje. U kanjonu su veliki valovi i to nam baš dobro pomaže za ostale staze u Evropi", kazala je Isidora.

Pored dobrih uslova i treninga smatraju da je za njihov rezultati presudna sloga među njima.