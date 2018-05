Marko Kovačić u kolekciji ima više od 600 medalja

Marka Kovačića, sedamnaestogodišnjeg plivača banjalučkog 22. aprila, nije bilo lako nagovoriti da počne da se takmiči. Onda je u svom prvom nastupu osvojio prvu medalju i počeo da gradi kolekciju, koja broji više od 600 odličja, a mašta o Igrama u Tokiju i Parizu.

"Nisam želio da se takmičim i dugo me nisu mogli nagovoriti da nastupam. Međutim, 2010. godine na državnom prvenstvu jedan kolega se povrijedio i nije mogao da dođe i nastupi. Otplivao sam štafetu s kolegama, među kojima je bio Mihajlo Čeprkalo, osvojili smo medalju i tada sam počeo aktivnije da se bavim plivanjem. To je bilo moje prvo takmičenje i prva medalja", rekao je Kovačić.

Kao dječak je naučio da pliva, u početku je pomalo trenirao, a onda je morao da prestane.

"Dobio sam meningitis i morao sam da prestanem da treniram. Međutim, 2009. sam nastavio i došao sam u 22. april kod trenera Gorana Grahovca, koji me trenirao i u PK Banjaluka. On mi je i danas trener i napravili smo dosta dobrih rezultata", kaže Kovačić i nastavlja priču o uspjesima:

"Prošle godine sam na Mediteranskom kupu na Malti bio treći na 100 metara slobodno i četvrti na 200 metara slobodno, zatim sam na Centralnoevropskom prvenstvu bio četvrti na 200 metara slobodno, ali sam bio ulazna godina i plivao sam sa starijim plivačima, a na Evropskom olimpijskom festivalu mladih sam plivao polufinale na 100 metara slobodno i bio 12."

Nedavno je na Balkanskom juniorskom prvenstvu u Sarajevu osvojio dvije medalje. Do srebrne medalje je doplivao u disciplini 100 metara slobodno, a sa Aleksom Krmincem, Amarom Šapčaninom i Amerom Voljevicom do bronze u štafeti 4x100 metara mješovito.

"Medalje su me motivisale. U štafeti sam plivao sekund brže od mog najboljeg rezultata i dokazao sam sebi da mogu da plivam još brže. Moje medalje su motiv i mojim mlađim kolegama, koji su me bodrili, a koji tek treba da postignu uspjehe ili djeci koja tek treba da plivanju", istakao je Kovačić, koji se priprema za Mediteranske igre i Evropsko prvenstvo za juniore.

Na EP ga očekuje jaka konkurencija, ali i borba sa starijim plivačima. Kaže da je teško prognozirati plasman, da bi volio da uđe u polufinale, ali je svjestan da to neće biti lako.

"Jedan od planova mi je da popravim vrijeme na 100 metara slobodno kako bih mogao da odem na koledž u SAD, ali imam još vremena do tada. Pored želje da studiram, želim da plivam do 30. godine. Znam da je to puno, ali uživam u ovom sportu. Na plivanje gledam kao na nešto što me odvaja od realnosti, uživam u onome što sam naučio i želim da učim i dalje. Jedan od ciljevima mi je da odem na Olimpijske igre u Tokio 2020, znam da to neće biti lako jer su norme dosta jače nego u Rio de Žaneiru, a 2024. u Parizu se nadama polufinalu", istakao je mladi plivač.

Treninzi i škola

Marko Kovačić je učenik drugog razreda Medicinske škole i ponekad zbog plivanja mora da propusti časove.

"Treniram dva puta dnevno u bazenu i imam jedan suvi trening, tako da se nekada desi da izostanem s prvih časova, pošto sam uvijek prva smjena. Profesori uglavnom imaju razumijevanja, a najveća podrška su mi razrednica Ljiljana Mandić i profesorica Slavica Lukač", rekao je Kovačić.