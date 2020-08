Memić juriša na evropski vrh

Dobili smo dodatno vrijeme da nastavimo da grizemo na trenizima i napadnemo evropski vrh, poručio je Amel Kapo, selektor paraplivačke reprezentacije Bosne i Hercegovine, nakon što je određen novi datum Evropskog prvenstva.

Svjetska paraplivačka asocijacija objavila je da će se najbolji paraplivači Starog kontinenta okupiti na Madeiri u Portugal od 16. do 22. maja iduće godine. Među oko 500 takmičara iz 50 zemalja naći će se i Nermin Memić, najbolji paraplivač BiH, i član Plivačkog kluba SPID iz Sarajeva.

"S obzirom na to da je, prema prvim informacijama, trebalo u septembru da saznamo novi datum takmičenja za ovu godinu, mi smo u proteklom periodu vrijedno trenirali nastojeći dovesti formu na idealan nivo kao da će EP biti na jesen. Zahvaljujući tome možemo se pohvaliti da smo već uspjeli napraviti veliki posao po pitanju Nerminove forme, a s pomjeranjem takmičenja za maj dobili smo i dodatno vrijeme. Sada ćemo još više da grizemo da budemo još spremniji za velike domete", poručio je Kapo.

Naredna godina je paraolimpijska pa će Evropsko prvenstvo ujedno biti i posljednja provjera za one koji imaju normu za Paraolimpijadu.

"To praktično znači da će u Portugal doći svi najbolji iz Evrope sa visokim ambicijama, a za našeg Nermina to je svakako motiv više da u jakoj konkurenciji još jednom obraduje bh. sportsku javnost dobrim rezultatom. Do takmičenja je još puno vremena, ali ćemo sigurno otići sa ciljem da budemo konkurentni s najboljim plivačima u Evropi. Nermin je kroz dosadašnju karijeru više puta dokazao da pretenduje za vrh evropskog paraplivanja. To želimo da potvrdi i u maju", poručio je Kapo.

Za najboljeg sportistu BiH iz 2018. godine u Izboru "Nezavisnih novina" i BHRT-a biće ovo drugi nastup na Evropskom prvenstvu u karijeri. Prije dvije godine osvojio je deveto mjesto u Dablinu u disciplini 100 metara delfin u klasi S8 rezultatom 1:35:34.

"Za razliku od mog debija na evropskoj smotri u Irskoj, kada sam otišao na pozivnicu, sada ću ići sa ostvarenom A normom. To mnogo govori o tome da su se od tada do danas mnoge stvari promijenile. Napredak je konstantan, a želja za što bolje vrijeme na štoperici svakoga dana je sve veća. Zbog korona krize nažalost nismo u prilici ići na neka pripremna takmičenja, ali se nadam da ću do kraja godine i početkom iduće, odnosno prije EP, uspjeti nastupiti na nekom od mitinga. Takmičenja fale svakom sportisti, ali se prilagođavamo", kazao je Nermin Memić, koji svakodnevno trenira s klupskim kolegama iz SPID-a na Olimpijskom bazenu Otoka.