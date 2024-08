Najluđa priča u istoriji Olimpijskih igara (VIDEO)

Erik Musambani Malonga, plivač iz Ekvatorijalne Gvineje, zaslužan je za vjerovatno najluđu priču u istoriji Olimpijskih igara.

Da bismo vam ispričali zbog čega je Erik Musambani poznat, odnosno zbog čega je dobio nadimak Erik Jegulja, moramo da se vratimo u 2000. godinu.

Do Igara u Sidneju, Erik nikada u životu nije vidio olimpijski bazen (od 50 metara). Uprkos tome, on je došao na Olimpijske igre - i ne samo to, već je bio najbolji u svojoj kvalifikacionom grupi.

On je krenuo da trenira plivanje osam mjeseci pred odlazak u Sidnej, a spremao se i na jezeru i jednom bazenu dugačkom svega 12 metara u hotelu. Još nije mogao ni da dođe kad je htio, već samo u pet ujutru.

Eric Moussambani Malonga aka "Eric the Eel" represented Equatorial Guinea at the 2000 Summer Olympics in the men's 100 freestyle. Eric arrived in Sydney having never seen a 50-meter pool before. 1/Thread pic.twitter.com/8TI7Dczxcz — SwimSwam (@swimswamnews) July 28, 2024

Uprkos ovako intenzivnom treningu, Musambani nije ni imao vrijeme dovoljno da učestvuje na OI, ali je dobio specijalnu pozivnicu od organizatora namijenjenu zemljama u razvoju koje nemaju adekvatne uslove za trening.

Došao je Erik Jegulja u Sidnej, ali je naravno bio lošiji od konkurencije. Daleko, daleko lošiji.

Poređenja radi, Piter van den Hugenband je bio najbolji plivač u Erikovoj konkurenciji, 100 metara slobodnim stilom, sa vremenom od 48.30. Musambaniju je bilo potrebno skoro duplo više da završi trku (1.52.72).

At Sydney 2000, Eric 'The Eel' Moussambani faced an Olympic-sized pool for the first time! Ready for an inspiring splash into his story? pic.twitter.com/TTlErLiOtF — Olympic Khel (@OlympicKhel) November 20, 2023

"Posljednjih 15 metara je bilo baš teško", rekao je Musambani, koji je postavio najgore vrijeme u istoriji Olimpijskih igara.

Međutim, sudbina takva kakva je, donijela je Eriku Jegulji pobjedu u svojoj kvalifikacionoj grupi, jer su preostala dva takmičara diskvalifikovana, pa je pobijedio bez borbe - iako je bio najgori u istoriji!

Nakon ovog (ne)uspjeha u Sidneju, Erik je nastavio da pliva. Uspio je da lični rekord svede ispod jednog minuta, ali zbog problema sa vizom nije učestvovao na Igrama u Atini 2004. godine.

U međuvremenu je učestvovao na Svjetskom prvenstvu u plivanju 2001. kada je u trci na 50 metara završio 88. od 92 takmičara, postavivši novi rekord Ekvatorilajne Gvineje. Ujedno je bio prvi čovjek koji je učestvovao na tom takmičenju u istoriji te zemlje.

Nije ga bilo ni na OI 2008., a u martu 2012. je postavljen za glavnog trenera plivačkog tima svoje zemlje, prenosi "b92".

