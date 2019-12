Održano najveće inkluzivno takmičenje u BiH

U tradicionalnoj organizaciji Plivačkog kluba SPID danas je na Olimpijskom bazenu "Otoka" u Sarajevu održano najveće inkluzivno takmičenje u Bosni i Hercegovini i jedno od najvećih takve vrste u regionu.

Povodom 3. Decembra, Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, Plivački klub SPID organizovao je ove godine svoje četvrto klupsko takmičenje pod nazivom "U vodi smo svi jednaki", na kojem je nastupilo oko 150 mladih sportista.

"Najvažnije u ovom takmičenju svakako je ta poruka koju šaljemo, a to je 'U vodi smo svi jednaki'. Da to zaista jeste tako mogli su se uvjeriti svi koji su bili danas na Olimpijskom bazenu 'Otoka'. Danas smo na plivalištu ponovo vidjeli zajedno svu našu djecu. To je prava inkluzija, to je smisao ovog što mi radimo svih ovih godina. Sretni smo i ponosni kada vidimo i dokažemo da razlike ne postoje. Ovo je još jedna pobjeda inkluzije i pobjeda svih naših mališana", kazao je Amel Kapo, glavni trener Plivačkog kluba SPID.

Tokom trosatne manifestacije održano je takmičenje po uzrasnim kategorijama. Proglašeni su i najbolji pojedinci kluba, uručena priznanja najzaslužnijim, ali i podijeljeni novogodišnji paketići svim malim herojima u vodi.

"Ovo takmičenje je i način da naši plivači pokažu svima šta su to naučili tokom godine, te da dobiju zaslužene nagrade, priznanja, novogodišnje pakatiće, diplomice, medaljice i da se kroz igru, muziku i ples zabave. Hvala svima bez čije podrške ne bi smo uspjeli sve ovo", naglasio je Kapo.

Značaj ovog projekta prepoznali su: Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad, BH. Telecom, UNIQA Osiguranje, Olimpijski bazen Otoka.