Olimpijac se obrukao, dugo će se crveniti u javnosti (VIDEO)

Francuski olimpijac Aleksis Žandar (26) dugo će se crvenjeti u javnosti.

On se okliznuo prilikom skoka u vodu na otvaranju Olimpijskog centra za vodene sportove u Parizu i pao.

Žandar je pao na leđa na dasku, a onda se preturio u bazen i obrukao pred cijelom nacijom i predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom.

"Hvala na podršci. Za vašu informaciju, moja leđa su dobro, ali moj ego...", oglasio se nakon incidenta, prenosi b.92.

Žandar je osvojio srebrnu i bronzanu medalju na svjetskim prvenstvima. Olimpijski centar za vodene sportove je koštao Francuze 180 miliona evra.

French Olympic diver Alexis Jandard, 26, slipped and fell into the water as athletes performed in the inauguration ceremony of an Olympic aquatics centre north of Paris yesterday. In reply, he said: "Thanks for the support! For your information, my back is fine, but my ego…" pic.twitter.com/jtCcyyATfl