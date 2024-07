Opet ćemo je gledati: Izbačena sa Ol zbog maratonskih polnih odnosa

Kada je 2016. godine izbačena sa Olimpijskih igara u Rio de Žaneiru, gdje je kažnjena od strane svog olimpijskog tima zbog maratonskog seksa, činilo se da će brazilska skakačica u vodu Ingrid de Oliveira doživjeti strašan pad što se tiče njene karijere.

Sada, osam godina kasnije, atarktivna Ingrid priprema se za svoje treće putovanje na OI s obzirom na to da je i u Tokiju predstavljala svoju zemlju.

Skandal koji je izazvala je očigčledno prošlost, mada je u Riju isti direktno uticao na to da sa partnerkom Đovanom Pedroso bude posljednja u finalu. Podsjetimo, imala je seks sa kajakašem Pedrom Konkalvesom, a njena cimerka Đovana Pedrosa je cijelu noć morala da provede van sobe pa nije ni bila spremna za takmičenje sutradan.

Tada je rekla:

"Ispričaću vam istinu. Odvela sam Pedra u sobu, ali to nije bilo noć prije takmičenja. I nisam nikoga izbacila iz sobe zbog toga. I nisu me izbacili s Igara. Nas dvoje smo u jednom trenutku htjeli nešto više, kao i mnogi drugi. Bolt je u sobu odveo djevojku koja nije imala akreditaciju, ljudi su otvarali Tinder profile kako bi flertovali. Ali samo je moj slučaj procurio. Nisu nas izbacili jer smo imali besprijekornu istoriju. Kad su mi rekli da će sve izaći u medije, plakala sam danima. Znam da sam pogriješila i toga sam svjesna. No nisam zaslužila da se tako ponašaju prema meni. Cijela priča je bila iskrivljena".

U međuvremenu, Ingrid je postala najbolja skakačica u zemlji, čak se i skrasila sudeći po fotografijama na Instagramu, a nedavno je za brazilske medije otkrila kako izvjesno vrijeme trenira osam sati dnevno za Pariz.

Ušla je u istoriju sporta u Brazilu tako što je na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti 2022. obezbijedila četvrto mesto na platformi na 10 metara. Sljedeće godine postigla je još jedan sjajan podvig, plasiravši se u finale takmičenja na SP u Japanu. To joj je i donijelo plasman na OI.

"Nadam se da ću postići svoj najbolji lični rezultat. Vrijedno sam trenirala da postignem ovaj cilj", rekla je o svojim očekivanjima u Parizu, prenosi Telegraf.rs.

