Ovo Evropa ne pamti: Lani Pudar i treće zlato u Beogradu

Najbolja bh. sportistkinja i plivačica Lana Pudar (17) pomela je konkurenciju na Evropskom juniorskom prvenstvu u Beogradu.

Kući se vraća sa tri zlatne medalje, a posljednju je osvojila danas zadnjeg dana šampionata na 50 metara delfin stilom.

Mostarka je današnju dionicu na 50 m delfin stilom isplivala za 26:10 sekundi što je novi rekord juniorskih prvenstava. Iza Lane Pudar na drugom se mjestu plasirala Martine Damborg iz Danske sa 15 stotinki zaostatka, dok je na trećem mjestu završila Njemica Ana Maria Borstler sa vremenom 26.80.

Iza Lane je prvenstvo iz snova. Bila je to dominacija kakvu Evropa ne pamti, bar kada je u pitanju delfin stil koji isključivo preferira najbolja bh. plivačica. Nastavila je da pomjera granice plivanja, u juniorskoj konkurenciji joj već odavno ne može niko parirati, a njeni rezultati iz Beograda su jedni od najboljih ove godine u svijetu i kada je u pitanju seniorska konkurencija.

No krenimo redom. Mostarska tinejdžerka je 6. juna osvojila prvo zlato. U disciplini 100 m delfin stilom je imala vrijeme 56,95 sekundi, te je na taj način za 44 stotinke oborila rekord evropskih juniorskih prvenstava. Takođe, to je najbrže ovosezonsko vrijeme u Evropi kada je u pitanju i seniorska konkurencija, ali i osmo svih vremena u ovoj disciplini (seniorke). Ovo je prvi put u istoriji da je jedna juniorka došla do prvog mjesta plivavši ispod 57 sekundi. Njen predhodni rekord u ovoj disciplini iznosio je 57,27, koje je isplivala prošle godine na EP, što je tada bilo dovoljno za bronzanu medalju.

Dva dana kasnije bh. heriona na još impresvniji način dolazi od zlata na 200 metara delfin stilom. Konkurenciju je ostavila za više od četiri sekunde prednosti. Lanino vrijeme 2:06,26 je novi juniorski evropski rekord i rekord evropskih juniorskih prvenstava. Uz sve to je najbrže vrijeme u Evropi među seniorkama, osmo svih vremena i peto najbrže na svijetu.

Pred Lanom je sada najveći ispit u godinu, a to je Svjetsko seniorsko prvenstvo u Fukuoki (Japan) koje počinje 14. jula.