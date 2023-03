Ovo su nova vaterpolo pravila

Vaterpolo će se ubuduće igrati po donekle izmjenjenim pravilima koja su stupila na snagu početkom ove godine, ali njihova praktična primjena nije moguća u ovom trenutku u takmičenjima koja su ranije počela, kao što su nacionalna prvenstva ili evropska takmičenja.

Ali, prepreke nema za primjenu na Svjetskom kupu koji počinje već sutra i na kome učestvuje i reprezentacija Srbije na turniru u Podgorici.

Pravilo 2 metra

Prostor u kome se nalazi tzv. pravilo dva metra više ne važi za cijelu širinu bazena dva metra od gola, već samo za uži prostor - dva metra od gol-linije prema sredini i dva metra od desne i lijeve stative. Nešto kao golmanski prostor u fudbalu, unutar kaznenog prostora.

Prekršaj za peterac

Sudija sada može da odluči da odloži dosuđivanje peterca dok traje akcija, kako bi sačekao da vidi da li će napadač ipak postići gol. Ako ne postigne gol, sudija može naknadno dosuditi peterac. Opravdanje za ovu odluku je da se do sada dešavalo da napadač pretrpi faul za šesnaesterac, sudija pušta igru, napadač ne postiže gol, ali onda sudija više nema osnova da naknadno dosuđuje jedanaesterac.

Izvođenje peterca

Tokom izvođenja peterca, osim golmana i izvođača, svi ostali igrači moraju biti udaljeni šest metara od gol-linije (do sada pet metara) i najmanje tri metra (do sada dva metra od izvođača). Golman mora biti na zamišljenoj gol-liniji, a sudija može da ga upozori samo jednom ako nije u pravoj poziciji. Ako golman ponovi prekršaj, pliva bliže izvođaču, sudija ima pravo da dosudi isključenje. Isključenog golmana ima pravo da zamjeni igrač njegovog tima, ali samo onaj koji je na terenu, a ne neko sa klupe.

Žuti i crveni kartoni

Igrači na klupi i službena lica na njoj sada mogu dobiti i žuti karton. Do sada su odmah dobijali crvene kartone zbog nesportskog ponašanja, glasnog negodovanja sudijama i slično. Jedini izuzetak do sada je bio glavni trener, koji je mogao da dobije i žuti, pa i crveni karton, s tim što ima situacija kada se može dodijeliti direktan crveni karton. Ako je glavni trener dobio crveni karton, njegovu ulogu može da preuzme pomoćni trener ili drugo službeno lice sa klupe, kao i kapiten ekipe, ali bez privilegija glavnog trenera. Konkretno, ta osoba mora i dalje da sjedi na klupi sve vrijeme, ne smije da ustaje i da se pomjera sa klupe. On, međutim, može da pozove minut odmora, a zatim da dođe na ivicu bazena i daje uputstva igračima.

Isključenje bez lopte

Česte situacije koje su se pretvarale u šansu veću od peterca, jer bi igrač nad kojim je dosuđen faul u prostoru od dva metra ostajao nečuvan, saigrači bi mu brzo dodavali loptu sa spoljne linije i to je bio "zicer" za postizanje gola. Prema novom pravilu, sudija treba da dosudi faul, da označi broj na kapici igrača kojeg isključuje i da tek onda da znak za izvođenje ili nastavak igre. Dakle, sudijama je sugerisana mogućnost da se timu koji se brani pruži određena prilika da se pregrupiše.