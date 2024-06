Pastir zahvalio volonetrima na Svjetskom prvenstvu u raftingu

BANJALUKA – Aleksandar Pastir predsjednik Rafting kluba "Kanjon" zahvalio se svim volonterima koji su učestovali u organizaciji Svjetskog prvenstva u raftingu koje je održano prošle sedmice.

"Bez volontera, organizacija jednog ovako velikog takmičenja bila bi nemoguća. Volonteri kao volonteri kao grupa ljudi koja dođe da pomaže, radi svoj posao kao i svi profesionalci", kazao je Pastir zahvalivši ogromnom broju volontera koji su dali sve od sebe, radeći danonoćno kako bi sve bilo spremno za organizaciju takmičenja.

"Apsolutno niko nije pitao za radno vrijeme. Ono što je specifičnije da su to ove godine uglavnom bili volonteri sa rafting klubova sa Balkana, kajakaši, Australijanci, ljudi koji su došli ovdje i jednostavno se stavili na raspolaganje, zato što su bili u raftingu ili su još na neki način u raftingu, tako da želim da izrazim veliku zahvalnost svima njima", kazao je on.

Kako je dodao, Oružane snage BiH su dale nemjerljiv doprinos organizaciji šampionata.

"Ne smijemo nikako zaboraviti Oružane snage BiH koje su dale nemjerljiv doprinos organizaciji šampionata. Gotovo deset godina, od poplava na ovamo ih obučavamo, a oni nama to vrate kroz organizaciju prvenstva, tako da njima velika zahvalnost na svemu. Veliko hvala GSS-u, ljudima iz “Pustolova” iz Srbije, vatrogascima iz Doboja, nekim ljudima sa kojima smo radili mnoge obuke, neki ljudi s kojima smo se sretali tokom poplava 2014. To je ono što mi jednostavno zovemo jedna velika riječna porodica. Oni su bili jedna velika velika armija, koja je doprinijela da se naši momci iz Dajaka ne bave organizacijom, već da se isključivo fokusiraju na sportski dio, na same trke", kazao je Pastir.

Kako je dodao, ovo je tačno dvadeset godina otkako RK Kanjon kako tehnički organizator velikih međunarodnih takmičenja.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.