Petostruka olimpijska prvakinja završila karijeru sa 23 godine

Petostruka olimpijska pobjednica Amerikanka Misi Frenklin okončala je sjajnu plivačku karijeru iako ima samo 23 godine.

Frenklin je u karijeri osvojila šest medalja na olimpijskim igrama - pet zlata i jednu bronzu, te 16 medalja na svjetskim prvenstvima, od kojih 11 zlatnih.

Bila je jedna od zvijezda olimpijskih igara u Londonu 2012. godine kada je sa samo 17 godina osvojila četiri zlata i jednu bronzu.

"Ovo je sasvim sigurno bila najteža odluka u mom životu. I dalje imam snove, ciljeve, težnje koje planiram da žikvim svaki dan svog života", napisala je Frenklin na Twitteru.

Sada već bivša plivačica poručila je da planira da ostane u plivanju, ali i uživa u životu.

"Raduje me što više neće biti bolnih i napornih treninga. Želim da se vjenčam, a jednog dana postanem majka. Spremna sam za nastavak života", poručila je Misi Frenklin, prenosi "Index.hr".

