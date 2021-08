Plivačka uzbuđenja u Tokiju: Dreselu peto zlato, Mekionova za istoriju

U olimpijskom bazenu u Tokiju nastavljena je dominacija Kejleba Dresela i Eme Mekion, koji su izrasli u najveće junake ovogodišnjih Igara.

Dominantni Amerikanac je devetog takmičarskog dana stigao do nove dvije zlatne medalje, te tako stigao do već petog zlatnog odličja u Japanu. S druge strane Australijanka je pisala istoriju stigavši do sedmog odličja.

Dresel je prvo slavio u trci na 50 metara slobodnim stilom uz obaranje rekorda takmičenja. Do najsjajnijeg odličja došao je vremenom 21,07, što je novi olimpijski rekord, koji je u prethodnih 13 godina držao Brazilac Sezar Sijelo (21,30), koji je ostao vlasnik svjetskog rekorda (20,91). To je Amerikancu u tom trenutku bilo četvrto zlato u Tokiju, prethodno je bio najbolji u trkama na 100 metara slobodno, 100 metara delfin i u štafeti 4x100 metara slobodno. Srebrna medalja na 50 metara slobodno pripala je Francuzu Floranu Manaduu sa 21,55, dok je bronzani Brazilac Bruno Fratus sa 21,57.

Nešto kasnije Dresel je s reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država stigao do novog zlata. Amerikanci su slavili u štafeti 4x100 mješovito uz obaranje svjetskog rekorda. Trku su okončali za 3:26,78, čime su nadmašili rekord sunarodnika iz 2009. godine (3:27,28). Iza sebe su ostavili Veliku Britaniju (3:27,51, novi evropski rekord) i Italiju (3:29,17).

Olimpijski rekord oboren je i u ženskoj konkurenciji na 50 metara slobodno. Nova vlasnica je Australijanka Ema Mekion, koja je sa 23,81 došla do zlatne medalje i ukupno sedme medalje na ovogodišnjim Igrama potvrdila potpunu dominaciju (četiri zlata, tri bronze). Ona je postala prva plivačica i druga žena u bilo kojem sportu koja je osvojila sedam odličja na jednoj Olimpijadi. Jedina druga žena koja je osvojila sedam medalja je sovjetska gimnastičarka Marija Gorokovskaja na Igrama u Helsinkiju 1952. (dva zlata i pet srebrnih medalja).

Srebro je pripalo svjetskoj prvakinji Sari Sjestrom (24,07), a bronza Dankinji Pernil Blum (24,21). U trci na 1.500 metara slobodnim stilom slavio je Amerikanac Robert Finke sa 14:39,65. Drugi je Ukrajinac Mihailo Romančuk sa 14:40,66, a treći Nijemac Florijan Velbrok sa 14:40,91. U ženskoj štafeti 4x100 metara mješovito zlato su osvojile Australijanke vremenom 3:51,60, što je novi olimpijski rekord. Srebro je otišlo Sjedinjenim Američkim Državama (3:51,73), a bronza Kanadi (3:52,60).

Niko kao Kineskinje

Nastavljeno je takmičenje u skokovima u vodu, a u disciplini daska tri metra uslijedila je dominacija Kineskinja, koje su osvojile zlatnu i srebrnu medalju.

Do zlatnog odličja i trona, s rezultatom 383,50, stigla je Tingmao Ši, a drugo mjesto s rezultatom 348,75 osvojila je njena zemljakinja Han Vang. Čast ostatka svijeta spasila je Krista Palmer iz SAD, koja je s rezultatom 343,75 osvojila bronzanu medalju.