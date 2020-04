Plivanje u danima virusa korona: Bh. plivačica trenira u plasteniku

Zbog restrikcija uvedenih širenjem virusa korona sportisti širom svijeta primorani su treninge prilagoditi novonastaloj situaciji. Bazeni u Bosni i Hercegovini su zatvoreni pa su se plivači u nepovoljnoj situaciji. Ipak, trinaestogodišnja Iman Avdić uz pomoć svoga oca treninge obavlja u improviziranim uslovima.

Iman, koji inače živi u Sarajevu, trenutno sa svojim ocem boravi kod djeda u Doboj-Jugu. Kako bi održala formu i kako Iman ne bi izgubila osjećaj za vodu, njen otac Evelin došao je na ideju da djedov plastenik za uzgoj povrća pretvori u prostor za plivanje i u njega smjesti montažni bazen veličine tri puta dva metra.

Ekipa Anadolije prisustovala je treningu ove višestruke prvakinje i rekorderke u Bosni i Hercegovini.

Prvi nastup za reprezentaciju BiH

Iman Avdić, članica plivačkog kluba Sport Time, višestruka je prvakinja i rekorderka BiH u plivanju do 14 godina, a do sada je oborila šest državnih rekorda u kategoriji kadetkinja. Iman drži rekorde u disciplinama od 50 do 1.500 metara „kraul“, 200 i 400 metara mješovito, kao i 200 metara leđno, prsno i delfin. Kako kaže, sretna je što je u mogućnosti da trenira i pliva u danima pandemije virusa korona.

"Nedostaje mi pravi bazen ali i uz ovu vrstu treninga mogu uraditi dosta toga. Treninzi su veoma slični a jedina razliku koju osjetim je u tome što u velikom bazenu plivam na metražu a ovdje na minutažu, i to je jedna od stvari koje mi je najteže savladati. Ono što je bitno je da ovdje mogu održati formu i sretna sam što su mi omogućeni uslovi da plivam u ovo doba korona virusa", rekla je Iman i dodala:

"Kada uporedim trenutno stanje i stanje u početku panedmije osjetim da se vraćam u formu i da ovi treninzi daju rezultate. Kada se vratim u pravi bazen mislim da ću moći odmah trenirati kao u normalnim uslovima, kao u punom trenažnom procesu".

Ovaj vid treninga je prelazno rješenje, a Iman će nakon pandemije prvi put na takmičenju nastupiti za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Mašta o Olimpijskim igrama, jer, kako kaže, uz rad i trud sve je moguće.

"Ove godine fokus mi je bilo Mediteransko prvenstvo za kadete koje se trebalo održati u Grčkoj. Nažalost, ono je odgođeno, ali moje misli i treninzi će i dalje biti fokusirane na to takmičenje, jer to će biti moj prvi nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Kada su u pitanju dugoročni planovi želja mi je otići na Olimpijske igre i oboriti neke od svjetskih rekorda. Sigurna sam da je uz rad i trud sve moguće ostvariti", zaključila je Iman.

Otac i trener

Imanin otac Evelin Avdić glavni trener PK "Sport time" uz malo kreativnosti i želje omogućio je gotovo normalno održavanje forme za svoju kćerku. Pored toga Evelin vodi računa i o ostalim članovima kluba pa tako svakodnevno imaju online treninge i treninge "na suvo".

"S obzirom da je plivanje kao sport jako specifičan i da pored treninga na suhom jako brzo gubite osjećaj za vodu, razmišljao sam o načinama kako da Iman sačuva taj osjećaj. Na koncu smo došli do ovog prelaznog rješenja. U početku nam je problem bila hladnoća pa smo došli na ideju da je pod plastenikom, zbog efekta staklene bašte mnogo toplije. U plastenik smo postavili mali montažni bazen dimenzija tri puta dva metra i za dva dana smo dobili gotovo optimalnu temperaturu tako da svakodnevno treniramo dva puta dnevno po dva sata", istakao je Evelin.

Avdići sa nestrpljenjem očekuju kraj pandemije i povratak u pravi bazen, a glavni cilj improvizovanih treninga je usavršavanje elemenata tehnike i očuvanje osjećaja za vodu.

"Ova vrsta treninga već daje rezultate i sve ide onako kako smo zamišljali. Režime plivanja kontrolišemo jačinom gume koju popuštamo ili stežemo, a glavni fokus nam je da radimo na elementima tehnike i da očuvamo osjećaj za vodu. Pored vježbanja u bazenu radimo i suhe treninge i za sada smo zadovoljni. Nadam se da će pandemija proći čim prije i sa nestrpljenjem očekujemo povratak u pravi bazen", pričao je Evelin i naglasio:

"Svaki dan na online treninzima bude preko 30 plivača koji vježbaju sa nama, žao mi je što sva djeca nemaju priliku kao Iman ali trudimo se maksimalno voditi računa o svim članovima kluba".

Iman već godinama ostvaruje odlične rezultate u plivanju a kako kaže njen otac i trener nadaju se da će se u budućnosti novinske reportaže o njoj raditi zbog vrhunskih plivačkih rezultata, a ne zbog snalaženja u neželjenim okolnostima.