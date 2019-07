Počinje Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu na divljim vodama

Takmičenja na Svjetskom prvenstvu za juniore i seniore do 23 godine u kajaku i kanuu na divljim vodama "Banjaluka - Vrbas 2019" počinju danas na rijeci Vrbas, gdje će se za što bolje pozicije i medalje boriti takmičari iz 18 zemalja. BiH će imati četiri predstavnika.

Prvog dana šampionata na programu je individualni sprint, a takmičenje će početi juniori u 10 časova.

"Prva dva dana takmičenja su predviđena za sprint, disciplinu koja će se voziti na stazi u kanjonu Tijesno od 10 časova. Oba dana takmičenje će trajati do 17-17.30. U četvrtak su kvalifikacije pojedinačnih trka, a u petak se voze finala pojedinačnih trka i timske trke. U subotu i nedjelju je na programu klasik spust disciplina koja se vozi od kampa Vrbas u Rekavicama do mosta u Karanovcu. U subotu su pojedinačne trke, a posljednjeg dana SP timske", rekao je Nikola Stanković, direktor Kajak-kanu kluba Vrbas M:tel, koji je organizator Svjetskog prvenstva.

Ceremonija dodjele medalja biće u motelu "Ortodox" u petak i nedjelju od 18 časova, a u nedjelju će biti i svečano zatvaranje SP.

Među učesnicima su kajakaši i kanuisti iz Australije, SAD, Francuske, Velike Britanije, Irske, Češke, Slovačke, Srbije, Hrvatske, Slovenije... BiH će predstavljati Dušan Mačkić, od kojeg se i najviše očekuje s obzirom na rezultate i činjenicu da je prvoplasirani u Evrokupu za juniore i trećeplasirani u Evrokupu za seniore, te Anes Šudić, Dragan Preradović i Lejla Slipić.

Podsjetimo da će zbog Svjetskog prvenstva na dionici magistralnog puta M-16 Banjaluka - Jajce, na lokalitetu kanjona Tijesno, doći do potpune obustave saobraćaja i to 25. jula od sedam do 20 časova i 26, 27. i 28. jula od osam do 20. Saobraćaj će biti preusmjeren na alternativni pravac Banjaluka - Čađavica - Mrkonjić Grad, a izmjene saobraćaja se neće odnositi na autobuse redovnih linija Banjaluka - Bočac i Banjaluka - Agino Selo, te vozila hitnih službi.