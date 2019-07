Remi vaterpolista Srbije i Crne Gore na otvaranju SP

​Vaterpolo reprezentacija Srbije remizirala je sa Crnom Gorom 10:10 (4:3, 2:2, 2:4, 2:1), na startu Svjetskog prvenstva u Južnoj Koreji.

Podmlađen tim Dejana Savića, sa čak sedmoricom debitanata, protiv favorizovanog rivala imao je tri gola prednosti u prvom poluvremenu, ali je na kraju morao da spasava remi tako što je Strahinja Rašović pogodio 12 sekundi prije zvuka sirene.

Najefikasniji na meču bili su Dušan Mandić i Strahinja Rašović sa po četiri gola, dok su na drugoj strani po dva dali Mlađan Janović, Bogdan Ðurđic, Draško Brguljan i Aleksandar Radović.

Srbija naredni meč u sredu igra protiv Južne Koreje od 13.30 po našem vremenu.

Men's #waterpolo tournament started now! A big match between Serbia and Montenegro is underway #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/fFG9tmr8WC