Šampioni svijeta bez velikog dočeka u domovini: Šta će ti zlato..?

Vaterpolisti Hrvatske u nedjelju su se vratili sa Svjetskog prvenstva u domovinu sa zlatom oko vrata ali velikog dočeka za šampione planete u prestonici nije bilo.

U stvari zvaničan doček je bio na aerodromu pred stotinjak ljudi, dok grad Zagreb nije organizovao nikakav program za šire mase. Premijer Zoran Plenković a otom i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević upriličili su prijeme za vatrpoliste i čestitali im na zlatu iz Dohe ali i na srebru sa Evropskog prvenstva koje su ugostili u januaru.

Selektor Ivica Tucak je rekao da je bolje da neke stvari ne komentariše.

"Momci idu kući, neka uživaju sa svojim prijateljima, zaslužili su. Ono što sam rekao je ta nespretnost koja se dogodila", rekao je Tucak.

Za razliku od Zagreba, zlatne hrvatske vaterpolisti će propisno dočekati u Splitu (na Rivi) i Dubrovniku (na Stradunu).

"Nama to nije potrebno, vjerujte mi lično, niti meni to ne treba. Više volim da sjedim u restoranu uz tamburaše sa svojim prijateljima, to je zbog ljudi koji vole. Zamislite koji je odjek u javnosti ako sam ja primio tri i pol, četiri hiljade poruka. Žao mi je zbog ljudi koji žele da pozdrave momke", objasnio je Tucak pa zaključio:

"Žao mi je da ljudi nisu bili u prilici da pozdrave Marka i Lorena, zbog nas samih to je najmanji problem. Zbog djece koja su stigla na aerodrom, to je suština svake medalje. Šta će ti zlatna medalja ako ne privuče djecu i mlade u sport. Da sutra neko želi da bude novi Luka Modrić, neki Marko Bijač, Bojan Bogdanović, Damir Martin, to je poruka sporta". (Agencije)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.