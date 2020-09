Saradnja dva brenda, Borca i Leotara

U Trebinju je danas potpisan sporazum o partnerstvu između dva najstarija plivačka kluba u Republici Srpskoj, trebinjskog Leotara i banjalučkog Borca.

Kako je istaknuto, cilj ove saradnje je promocija zdravih vrijednosti.

"Svim srcem radimo za razvoj plivačkog sporta i to bez ličnog i materijalnog interesa. Meni je plivanje hobi, a ne biznis i želim da ulažem sve svoje napore i veze da razvijam plivački sport i da djeci i ozbiljnim plivačicama i plivačima pružim optimalne uslove za rad. To je ono što me ispunjava. Želim da ostavim pozitivne tragove iz sebe. Obzirom da u sportu nažalost imamo one koji gledaju samo svoju korist, zna se da za takve neće biti mjesta u ovom sportu. Ovim sporazumom šaljemo zdravu poruku, poruku saradnje i međusobne podrške dva velika sportska brenda, koju će osjetiti članovi ova dva kluba u narednom periodu", kaže Željko Panić, sportski direktor PK Borac.

Iz trebinjskog sportskog kolektiva ističu da je velika stvar "da dva velika sportska brenda uspostave saradnju".

"Veoma sam srećan. Kada se mnogi razdvajaju mi bez ikakvog kompromisa donosimo suprotne odluke, a to su saradnja, podrška, istinsko prijateljstvo, ali uz sve to idu i bolji uslovi za sve nas. Ovo je stvarno velika stvar da se ova dva brenda koji su najprepoznatljiviji u regioni dogovore da naprave međusobni saradnju i to isključivo samo zbog interesa plivača i nikog više. Banjaluka već ima zatvoreni olimpijski bazen, dok Trebinje treba da ga dobije i baš zato moramo da pripremimo teren na vrijeme kako bismo mogli realizovati sve one stvari koje smo planirali", rekao je Zoran Čučković, predsjednik Plivačkog - vaterpolo kluba Leotar.