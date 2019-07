Savić nakon eliminacije od Španije: Slab pristup

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić kaže da je porazu od Španije (12:9) u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva kumovao loš pristup utakmici i pozvao igrače da se bore za što bolji plasman u Južnoj Koreji.

"Izgubili smo u prve dve četvrtine, slab pristup sa lošim izborom šuteva, kao i igra u odbrani gde je Španija napravila razliku. Pokušali smo da jurimo, ali bezuspešno. Igramo sada maksimalno do kraja, svaka pozicija je bitna", rekao je Savić, a prenosi VŠ.

Kapiten "Delfina" Miloš Ćuk želi da zaboravi što prije poraz od Španije.

"Sami smo krivi, nije bilo agresivnosti u odbrani. Veća je bila želja Španaca i mogu samo da im čestitam. Moramo da se podignemo da odigramo za peto mesto. Treba da zaboravimo, iako je u ovom trenutku jako teško".

Njegov saigrač Strahinja Rašović, strijelac četiri pogotka protiv Španaca, ističe da je sada cilj da se popravi utisak i završi na petoj poziciji.

"Prve dve četvrtine nismo postojali, ne znam da li je to strah od četvrtfinala. Tek bilo je loše. Kasnije smo probali da uhvatimo priključak ali nismo uspeli da se vratimo u meč. Ovo je najvažnija utakmica, sada nemamo šansu za medalju. To je sport", zaključio je on.

Srbija takmičenje nastavlja u borbi od 5. do 8. mjesta, a rival u petak je Njemačka, koja je danas izgubila od Hrvatske 10:8.