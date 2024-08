Selektor Hrvatske nakon poraza u finalu: "Užasno je teško..."

Selektor Hrvatske Ivica Tucak čestitao je Srbiji na pobjedi u finalu Olimpijskih igara.

Srbija je u finalu OI u Parizu savladala Hrvatsku sa 13:11 i osvojila treće zlato u nizu, čime je vaterpolo postao jedini srpski sport kojem je to pošlo za rukom.

Tucak je pohvalio rivala i objasnio razloge poraza svog tima.

"Čestitam ekipi Srbije, koja je danas bila bolji protivnik, tu nema nikakve dileme. Oni su od prvog trenutka bili skoncentrisaniji. Ušli smo konfuzno, puno grešaka odbrane, prije svega. A onda se na to nadoveže napad. Trofeji se osvajaju odbranom, a ne napadom. Ostaje žal veliki i tuga i to je to", rekao je Tucak za "HRT".

Hrvatskoj je tako opet pripalo srebro, baš kao i 2016. u Rio de Žaneiru kada je u finalu izgubila od "Delfina".

"S druge strane treba naći snage te biti ponosan na ovu medalju. Znate kako je, veseliš se zlatu, veseliš se bronzi. Srebru se ne možeš veseliti. Bili smo grozni u odbrani, nismo ispoštovali dogovore. Nismo bili pravi za zlato, to treba priznati. Srbija je odigrala fantastičnu utakmicu", kazao je Tucak i dodao:

"Blok nije bio dobar, obrana je bila loša. Kada primaš olako golove, to te baca u stanje nesigurnosti. Na kraju smo ušli u forsirane šuteve. Po svemu je Srbija danas zaslužila zlato. Valjda nije bilo suđeno, ko će ga znati. Ja sam htio zlato više od ikoga. S druge strane imaš srebrnu olimpijsku medalju, što je sjajan rezultat".

"Užasno je teško, porazi u finalu su nešto najgore što čovjek može da doživi u sportu", zaključio je Tucak, prenosi b92.

