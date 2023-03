Srbija "potopila" Crnu Goru u Podgorici

Vaterpolisti reprezentacije Srbije pobijedili su danas selekciju Crne Gore 11:9 (2:2, 3:3, 5:2, 1:2) u trećoj utakmici kvalifikacionog turnira Svjetskog kupa u Podgorici.

Srbiju su do pobjede vodili Marko Radulović sa tri i Vuk Milojević i Nemanja Ubović sa po dva gola.

U selekciji Crne Gore najefikasniji su bili sa po dva gola Uroš Čučković, Đuro Radović i Aleksa Ukropina.

In the first game of Day 4, Serbia find a fantastic win face to host Montenegro: Serbia is now 2nd in the group rankings with 6 points.#waterpolo World Cup 2023 pic.twitter.com/CpFGruxWuO