Srpski vaterpolista kažnjen zbog homofobije

Srpski vaterpolista Nemanja Ubović je suspendovan na četiri utakmice zbog homofobije, objavila je Disciplinska komisija plivačkog saveza Španije.

Ubović, član Sabadelja, navodno je uvrijedio igrača Terase Viktora Gutjeresa.

"Riješili smo da je vrijeme da napravimo istorijski korak. Prvi put će homofobija u sportu biti kažnjena. Imali smo dvije opcije - da okrenemo glavu ili da pokažemo da u sportu nema mjesta homofobiji", poručio je Gutjeres nakon izricanja kazne Uboviću.

Ubovića je suspendovao i Sabadelj, a njegova advokatica Ivana Herak je u obraćanju medijima tvrdila da je samo reagovao na uvrede koje je njemu uputio Gutjeres.

Pored četiri meča kazne, Ubović će platiti i simboličnu kaznu od 200 evra.

Gutjeres je, naime, prije pet godina otvoreno i javno priznao da je homoseksualac, što je prvi takav poznat slučaj u španskoj vaterpolskoj vrsti. 17. aprila, tokom utakmice, Ubović ga je oslovio sa španskom rječju "maricon" što je u prevodu pogrdna riječ za homoseksualce.

"Nazvao me 'maricon' uoči utakmice, čemu nisam u početku želio pridavati značaj, iako su to svi čuli, jer svašta se u utakmici čuje, svašta izgovorimo za što je kasnije čovjeku žao. No, takvom čovjeku nakon utakmice nisam želio pružiti ruku, na što me on i opet nazvao 'maricon'. To više nije bilo slučajno i u afektu s njegove strane", objasnio je u video-poruci koju je Gutjeres objavio na Instagramu.