Stevanović: Ispunili smo cilj

BEOGRAD - Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović izjavio je danas da je ekipa ispunila trenutni cilj odlaskom na finalni turnir Svjetskog kupa.

Selekcija Srbije je izborila plasman na finalni turnir Svjetskog kupa, uprkos porazu od Gruzije u Podgorici poslije peteraca.

"S obzirom da je kvalifikacioni turnir Svetskog kupa usred klupske sezone i da smo imali samo osam treninga na pripremama, zadovoljan sam kako smo izgledali od drugog poluvremena duela sa Grčkom. Ispunili smo trenutni cilj odlaskom na finalni turnir Svetskog kupa, ali nam je to još više skratilo broj dana priprema preko leta s obzirom na to da nas i čekaju kvalifikacije za učešće na Evropskom prvenstvu i to neposredno pred put u Ameriku", izjavio je Stevanović za sajt Vaterpolo saveza Srbije.

Osrvnuo se Stevanović na uloge igrača u reprezentaciji.

"Rekao sam da smo od drugog poluvremena sa Grčkom delovali u pravcu kojem težimo. Daleko je to on našeg maksimuma, ali obrisi neke koncepcije mogu da se naslute. Treba nam pre svega vremena za trening kako bi uspostavili sistem i koncepciju igre koju želim. Nažalost, samo dvojica-trojica igrača imaju u svojim klubovima uloge koje od njih očekujem u reprezentaciji. To jeste otežavajuća okolnost i zbog toga stalno naglašavam da nam je potrebno vreme da bi sve izgledalo kako želimo" istakao je selektor Srbije.

Dodaje da ga poraz od Gruzije ne brine pošto je umor igrača bio evidentan.

"Utakmica sa Gruzijom je bila peta u sedam dana i mislim da to nije normalno. Bili smo potpuno ispraženjeni, psihički i fizički posle tri derbija sa Grčkom, Crnom Gorom i Španijom. To ne opravdava rezultat protiv Gruzije, pogotovo igrače koji su imali manju minutažu u prethodnom delu turnira. Od predviđenih 18 igrača u Podgorici ih je bilo 17 i svi su dobili šansu. Ono što je jedino bilo važno i moguće na ovom turniru bilo je na najvišem nivou. Motiv, želja, volja, energija i atmosfera koju su momci stvorili mora da nas krasi i u budućnosti", zaključio je Stevanović.