Svjetski kup u raftingu u Banjaluci

Od danas do nedjelje 15 rafting timova iz šest zemalja u muškoj i ženskoj konkurenciji odmjeriće snagu i umijeće na bukovima Vrbasa u okviru Svjetskog kupa "Banjaluka Vrbas 2021 - Memorijal Branka Štulić".

RK Kanjon, Rafting savez Republike Srpske i rijeka Vrbas ugostiće više od 100 raftera iz Rusije, Rumunije, Mađarske, Letonije, Srbije i BiH.

Svi oni takmičiće se u 4 discipline: slalom, sprint, H2H, i spust, u kategoriji R6.

Na Vrbas su već stigli Rusi. Oni će i današnji dan provesti trenirajući na bukovima Vrbasa, jer kako kažu, žele iz Banjaluke otići sa što više osvojenih medalja:

"Moram najprije da kažem da mi se Ovdje jako dopada. Savršeno je. Veoma lijepo mjesto i planine, istorija. Veoma se radujemo što ćemo upoznati istoriju ovih prostora i prirodne ljepote ljepote. Četiri tima su došla u Banjaluku. Četiri ekipe. Ljudi iz različitih krajeva zemlje. Iz Sibira, Moskve, Кrasnojarska, Tomska i Republike Altaj. Očekujemo da ćemo pokazati najbolji rezultat. Uvijek računamo na pobjedu, pobijediće najjači. Radovaćemo se sportistima, svim zemljama koje će doći da učestvuju na ovom takmičenju. Ali, nadamo se da ćemo uspjeti ostvariti najbolji rezultat i pobijediti", kaže Aleksej Širokov, trener ruskog tima.

Dobrim rezultatima nada se i domaća posada, banjalučki rafting tim Dajak klub, koji je proteklih mjeseci vrijedno trenirao na Vrbasu:

"Napadamo prvo mjesto, tu nema govora. Uvijek idemo da ostvarimo pobjedu, da se nađemo na pobjedničkom postolju. Rusi su tu sa dva veoma jaka tima. Dolaze Mađari, i Letonci, a dosta dobar tim ima Srbija. Biće to dobre trke. Nadamo se najboljim rezultatima. Sve ovo je tek uvertira u Svjetsko prvenstvo kojem će domaćin biti Banjaluka, 2023. godine", kaže Dragan Babić, kapiten posade RK "Dajak klub" Banjaluka.

Trke u okviru Svjetskog kupa počinju u subotu u 9.00 časova na stazi Bijeli buk, a okončaće se u nedjelju u 13.00 časova ceremonijom dodjele medalja.

Tokom održavanja Svjetskog kupa, u cilju nesmetanog odvijanja manifestacije, na lokalitetu kanjon Tijesno, na dijelu magistralnog puta Karanovac – Crna Rijeka, doći će do izmjene režima saobraćaja.

Saobraćaj će se u subotu 19.06.2021. na dionici puta Karanovac – Crna Rijeka na lokaciji odvijanja takmičenja, odvijati jednom saobraćajnom trakom uz naizmjenično propuštanje vozila, postavljanje propisane saobraćajne signalizacije i kontrolu od strane policijskih službenika MUP RS – Policijska uprava Banjaluka, u terminima od 08. 00 do 13.00 časova i od 14.30 do 17.30 časova.

Takmičenje je organizovano uz poštovanje svih epidemioloških mjera propisanih od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Program takmičenja:

Petak 18. juni 15:00 Spust trening (Bijeli potok - Rafting centar Kanjon Karanovac)

Subota 19. juni 09:00 - 10.00 Sprint – Bijeli buk – sprint&H2H course 10:00 – 13.00 H2H – Bijeli buk – sprint&H2H course 15:00 – 17.00 Slalom – kanjon Tijesno - slalom course

Nedjelja 20. juni 10:00 – 12.00 Spust (Bijeli potok - Rafting centar Kanjon Karanovac) 13.00 Ceremonija dodjele medalja (Rafting centar Kanjon Karanovac)