Svjetski rekorder odbio OI, ali ne i Banjaluku: Poniženje nije vrijedno medalje

Pred vratima smo 15. izdanja međunarodnog plivačkog mitinga "22. april" koji će se u Banjaluci održati 27. i 28. aprila.

Dolazak je potvrdio veliki broj zvijezda među kojima su Lana Pudar, Julija Efimova, Kliment Kolesnikov i brojni drugi.

Jedna od najvećih zvijezda sigurno će biti osvajač olimpijskog srebra i svjetski rekorder Kliment Kolesnikov. Radi se o trenutno najboljem ruskom plivaču, koji je među prvima zbog statusa ruskih sportista odbio da ide na Olimpijske igre u Parizu. Na pitanje da li se njegov stav prema prema neutralnom statusu ruskih sportista promijenio, talentovani 23-godišnji Rus je bio jasan.

„Ne. Nemam nikakav stav prema neutralnom statusu, jer ima više pitanja o stavu drugih. Neutralan status se može dobiti u svakom trenutku, svako to može, ali tada stupa na snagu odnos prema nama koji je pogrešan, nezaslužen i više nije ni smiješan. Neću ga primiti i, shodno tome, neću nigdje ići“, poručio je svjetski rekorder na 50 m leđnim stilom

Na mitingu u Banjaluci plivači će moći ispuniti olimpijski standard, no i ako to uspije njegova odluka se neće mijenjati.

„Govoriću samo u svoje ime. Ako to uspijem ispuniti, neću sjediti i nadati se da će se uslovi za prijem na Olimpijadu promijeniti. Za sebe sam već donio odluku da nemam priliku da idem tamo. Usklađenost sa standardom neće ništa promijeniti, jer se uslovi ne mijenjaju. Za momke koji još nikuda nisu putovali, to će biti novo iskustvo. Strana takmičenja se odvijaju uz drugačiju emocionalnu pozadinu i teža su od domaćih. Za mene lično to će biti dašak svježeg zraka“, naglasio je Kolesnikov i dodao:

„Koja je svrha ići na OI ako nisi dobrodošao, a oni su protiv da si tamo? Hoće li se neko složiti sa ovim? Ovo mi je neprihvatljivo. Ovo je poniženje, a ovo poniženje nije vrijedno medalje“.

