Tragedija u Americi: Srpski sportista se ugušio tokom trke (VIDEO)

Užasne vijesti stižu iz Sjedinjenih Američkih Država. Srpski sportista Lazar Đukić nije isplivao iz jezera tokom takmičenja Crossfit Games 2024.

Ostao je bez vazduha neposredno prije cilja i nije uspio isplivati na površinu. Tragičan događaj se dogodio u Fort Worthu u Teksasu.

Posljednji put je viđen na 100 metara od cilja, svjedoci su izjavili da su primijetili da se Đukić mučio tokom plivačkog dijela takmičenja. Hitna pomoć i ronioci su odmah poslani na lice mjesta i organizovana je velika potraga. Nažalost, imala je tragičan kraj, prenosi N1.

Tijelo srpskog sportiste je pronađeno i izvučeno iz teksaškog jezera, otkrile su tamošnje vlasti za NY Post. Nije odmah bilo jasno je li pronađeno tijelo Đukićevo, ali uskoro je stigla potvrda, piše Gol.dnevnik.hr.

Whilst everyone is watching Tia race for the finish. Including it appears the @CrossFitGames safety team. lazar dukic is left to drown with apparantely spectators being turned away from attempting a rescue. #Lazar #LazarDukic #FortWorth #CrossfitGames pic.twitter.com/jsE71RQF9r