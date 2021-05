Tri predstavnika BiH na Evropskom prvenstvu u plivanju

Nema predaje, poručila je Iman Avdić, reprezentativka Bosne i Hercegovine i najmlađa učesnica predstojećeg Evropskog seniorskog plivačkog prvenstva.

Trinaestogodišnja članica Plivačkog kluba Sport Time iz Sarajeva bh. boje na smotri najboljih plivača i plivačica braniće zajedno sa Aminom Kajtaz, članicom mostarske Orke i zagrebačke Mladosti, te Nikolom Bjelajcem iz banjalučkog Olimpa.

"Ovo je veliki trenutak za bh. plivanje i Iman, koja će biti najmlađa učesnica Evropskog prvenstva. Mi očekujemo da će oboriti nacionalni rekord na 400 metara mješovito, da će oboriti juniorske rekorde na 200 delfin i 200 metara mješovito. To nam je cilj, za to smo spremni. Da li može napraviti nešto više od toga, to ćemo da vidimo. To ne zavisi samo od nas. Zavisi i od konkurencije, koja je sada nepredvidiva, jer je iza nas godina korona krize koja je pogodila cijeli svijet i teško možemo znati kolike su mogućnosti rivala", istakao je Evelin Avdić, otac i trener Iman Avdić.

Evropsko prvenstvo u Mađarskoj počinje 17. i trajaće do 23. maja. Bh. tim trebalo je da bude brojniji za još tri člana, ali se trenutno najbolja plivačica i učesnica narednih Olimpijskih igara u Tokiju Lana Pudar povrijedila, a od nastupa na evropskoj smotri, iako su takođe imali norme, odustali su Lamija Medošević i Jovan Lekić. Zatvaranje Olimpijskog bazena "Otoka" u Sarajevu na dvadesetak dana u martu ove godine zbog kovid mjera skoro je ugrozilo i nastup Iman Avdić na EP. Ipak, maksimalnim naporima uspjela je održati formu na optimalnim nivou.

"Prekid me jeste izbacio iz ritma, ali nisam željela tražiti alibi. Nismo ga tražila ni 2020. godine, kada je na početku pandemije sve zatvoreno. Tada sam trenirala u plasteniku, zavezana za uže, tako da za mene prepreka nema. Ovogodišnji prekid u radu bazena nije mi prijao, ali sam uspjela suhim treninzima održati formu. U većem dijelu sam ispunila plan priprema i vjerujem da će rezultat toga biti popravljanje ličnih rekorda na Evropskom prvenstvu", poručila je Iman, koja je javnosti u regionu, ali i širom svijeta ostala upamćena i po prizorima treninga koje je radila u malom plastičnom bazenu prošle godine u dvorištu porodične kuće.

Ističe da na put kreće motivisana, spremna i bez euforije ili pritiska zbog činjenice da je najmlađa učesnica.

"To mi ne stvara pritisak. Bez obzira na to što debitujem, potrudiću se da ostavim što bolji utisak. Vjerujem da mogu popraviti rekorde. Jednostavno, nema predaje", istakla je šampionka i bh. rekorderka.

Memić u Madeiri

Na put je krenuo i Nermin Memić. Reprezentativac BiH u portugalskoj Madeiri nastupiće na Evropskom paraplivačkom prvenstvu od 16. do 22. maja. Biće mu to drugo učešće na EP u karijeri i prvo sa ispunjenom normom.

"Prekid rada bazena u martu značajno je uticao na moje planove, ali ambicije, koliko god bilo nešto teško, uvijek ostaju velike. Učiniću sve da u Madeiri ispišem nove stranice istorije bh. paraplivanja", rekao je Memić.