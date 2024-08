Triatlonci: Plivanje u Seni? Odvratno! (VIDEO)

Nizozemski triatlonci rekli su da je plivanje u reci Seni u Parizu bilo odvratno jer je voda bila prljava, a uslovi za plivanje loši.

"Plivanje u Seni je bilo odvratno", rekla je Rakel Klamer nakon što je završila na 14. mjestu u trci, preneo je NL Tajms.

Ona je za RTL Niuvs kazala da je voda bila prljava, a uslovi nepravedni.

"Mnogo plivača je izašlo iz vode iza mene koji su zapravo brži. Plivanje je zaista bilo lutrija", istakla je Klamer.

Triatlon je bio zakazan za utorak, ali je odložen jer je voda u Seni bila previše prljava.

Prema riječima organizatora, zbog kiše koja je padala prošlog vikenda došlo je do izlivanja kanalizacije u Senu.

Poslije nekoliko suvih i sunčanih dana kasnije, organizatori su smatrali da je voda dovoljno čista da bi mogao da bude održan triatlon u srijedu. Ipak, mnogi su po dolasku na cilj povraćali.

Swim the River Seine they said. It'll be fun they said #Triathlon #Paris2024 #Olympics https://t.co/L1f4PN95VU pic.twitter.com/yiUJTKNBBk