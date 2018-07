Tur d'Frans: Martin najjači na usponu

Danijel Martin, biciklista UAE ekipe, pobjednik je šeste etape Tur d'Fransa vožene od Bresta do Mur de Bretanja u dužini od 181 kilometra.

Irac je bio najjači na kratkom usponu i zasluženo došao je do trijumfa na najprestižnoj biciklističkoj trci na svijetu.

Drugo mjesto pripalo je domaćem takmičaru Pjer Laturu (+0:01), dok je treći na cilj stigao vozač Muvistara Alehandro Valverde sa tri sekunde sporijim vremenom.

Isto vreme kao i Španac imali su Žulijen Alafilip (Kvik-step), Rafal Majka (BORA), Adam Jejts (Mičelton-Skot), Bauke Molema (Trek-Segafredo), Peter Sagan (BORA), Gerant Tomas (SKAJ), Primož Roglič (LotoNL-Jumbo)...

U ovoj grupi nije bio aktuelni šampion Tur d'Fransa Kristofer Frum, koji je na cilj stigao sa osam sekundi lošijim vremenom.

From the Flamme Rouge to the finish line... relive this last kilometer in the Mûr!

De la flamme rouge à la ligne d'arrivée... revivez ce dernier kilomètre dans le Mûr !#TDF2018 pic.twitter.com/k5LPHlGKTv