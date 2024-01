Vaterpolisti Hrvatske učestvovali u nezgodi: Odjeknulo je poput eksplozije bombe

Malo prije 15.00 sati autobus hrvatske vaterpolo selekcije, koji je upravo prevozio "Barakude" na trening, doživio je nezgodu nadomak samog bazena. Naime, autobus je točkom zakačio zidić ispred robne kuće Minčeta, uslijed čega je pukla guma, a što je odjeknulo poput eksplozije bombe, navode hrvatski mediji.

Od pritiska koji je očito bilo silovit, odletio je zadnji blatobran autobusa koji je pogodio slučajnog prolaznika. Koliko hrvatski mediji znaju, bez ozbiljnijih posljedica.

"Francuska se nikako ne smije potcijeniti jer će nas to koštati", kazao je u petak u Dubrovniku selektor hrvatske vaterpolo reprezentacije, Ivica Tucak.

Hrvatska je u četvrtak svladala Španiju nakon peteraca (14:12), a u subotu je očekuje drugi dvoboj na EP-u s Francuskom.

"Francuska se ne smije potcijeniti. Ne može se uporediti njihov kvalitet sa Španijom, ali to ne znači opuštanje. Kako opuštanje? To je izuzetno važna utakmica. Bez nikakvog opuštanja, jer to ne dolazi u obzir. Bilo kakav kiks od naše strane, a igramo protiv sjajne reprezentacije, baciće u vodu sve ono što smo napravili protiv Španije. Razmišljamo o pobjedi koja bi otvorila vrata nešto lakšeg puta u četvrtfinale i kasnije. Da sad ne ulazimo u nikakve matematičke detalje, ali to negdje u nekakvoj projekciji može značiti da negdje u polufinalu idemo na Italijane" kazao je Tucak, osvrnuvši se na dvoboj sa Španijom, prenosi "Jutarnji list".

