Vaterpolisti Srbije poraženi od Hrvatske u četvrtfinalu SP

Vaterpolisti Srbije nisu se plasirali u polufinale Svjetskog prvenstva u Dohi pošto su izgubili od Hrvatske 13:15 (4:4, 5:5, 1:2, 3:4). U borbi za finale čekaće boljeg iz duela između Mađarske i Francuske. Meč je bio energičan, izjednačen, a Srbiju su koštali neiskorišćeni napadi sa igračem više i dva neiskorišćena peterca. Vaterpolisti Srbije igraće za plasman od petog do osmog mjesta.

Vaterpolisti Srbije i Hrvatske su na Svjetskom prvenstvu ispunili cilj, obezbijedili su olimpijske vize za Pariz i u balkanski derbi ušli sa mnogo entuzijazma, ali bez neke velike tenzije i sa jedinom idejom da se sportski "izmjere", pa je bilo (ne)očekivano mnogo pogodaka.

Kao što se i očekivalo od samog početka je bilo tjesno, izjednačeno, malo više je odbrana imao golman Hrvatske Bijač pa je njegova selekcija povela 3:1 (Žuvela, Kragić, Harkov), ali su srpski vaterpolisti preko Dušana Mandića, Vica i Ranđelovića uspjeli da u petom minutu izjednače drugi put na meču 3:3.

Od gola Harkova na 2:20 prije kraja, kojim su Hrvati poveli 4:3, pa sve do dvije sekunde prije kraja kada je Strahinja Rašović izjendačio i zatvorio prvu četvrtinu, gledali smo sjajne blokove, odbrane na obje strane.

Srbija je prvi put u vođstvo došla golom Đorđa Vučinića na startu druge dionice. Uspjeli su srpski vaterpolisti da iskoriste igrača više, ali već u sljedećm napadu je Lončar izjednačio.

O neizvjesnosti meča najbolje su svjedočila naredna četiri minuta kada je Nikola Jakšić sa dva vezana pogotka pokazao klasu i odveo Srbiju na 7:5, da bi se Hrvati preko Fatovića i Burića opet izjednačila. Fenomenalan potez i gol Ubovića "delfinima", prebrisao je Lazić pogodio sa posljednjom sekundom napada (gledao se i snimak). Dušan Mandić je iz peterca pogodio za 9:8, da bi Kragić na četiri sekunde prije kraja završio napad sa igračem više pa se na poluvreme otišlo egalom 9:9.

Bilo je pitanje samo kada će goleada da prestane. Više od četiri minuta stajalo je na semaforu 9:9, tri puta Srbija nije iskoristila igrača više, dok su Hrvati u tom segmentu imali 2:1, pa su vratili prednost 9:10, koju su jurili od onih 4:3. Uspjela je Srbija preko Vica na 1:30 prije kraja da prekine post i izjednačli, ali već u narednom napadau Fatović je donio minimalac Hrvatskoj pred odlučujućih osam minuta.

Dobro su srpski vaterpolisti riješili situaciju "pet na četiri", Strahinja Rašović je iskosa uspjeo da izjednači na 11:11. Hrvati su tri gola postigli bukvalno na isteku napada, Žuveli je to pošlo za rukom dva puta za 11:12. Uspeo je Mandić sjajnim blokom da spreči rivala da povede sa igračem više, da hi Strahinja Rašović u narednom napadu donio novo izjednačenje. "Ključala" je voda u bazenu od duela, ali hrvatski centri su redom "isključivali" svoje čuvare. Fatović je na 3:42 minuta prije kraja opet iskoristio igrača više. Golman Hrvatske Marko Bijač odbranio je dva peterca (Mandić, S. Rašović), da bi Strahinja Rašović pogodio stativu i dao novu priliku rivalu da se odlijepi na "plus dva" na 2:40 minuta prije kraja.

Novo isključenje, novi gol Hrvatske (Burić), promašaj Mandića pa direktan crveni karton za srpskog asa. Hrvati dobili peterac, poveli 15:12, a Srbija je imala 109 sekundi za čudo. Nije u tome uspjela i igraće u borbi od petog do osmog mjesta.

Strijelci za Srbiju bili su: Strahinja Rašović 3, Dušan Mandić 2, Nikola Jakšić 2, Nemanja Vico 2, Đorđe Vučinić 1, Nemanja Ubović 1, Sava Ranđelović 1. Nikola Lukić 1.

