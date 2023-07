Vaterpolistima Srbije izmakla medalja na Svjetskom prvenstvu

Vaterpolo reprezentacija Srbije nije uspjela da osvoji bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Fukuoki, pošto je danas u meču za treće mjesto poražena od Španije 9:6 (3:3, 3:2, 2:0, 1:1).

Podmlađeni srpski tim se "držao" do finiša druge četvrtine, a onda je uslijedio nestvarno dug period bez postignutog gola, sve do posljednjeg napada na utakmici, ukupno 19 minuta, što su Španci iskoristili i drugom pobjedom protiv Srbije na turniru došli do bronze.

Nisu pomogle ni sjajne odbrane srpskog golmana Branislava Mitrovića u tom periodu, koji je "skidao" zicere i odbranio peterac Alvaru Granadosu.

Najefikasniji u ekipi Srbije bio je Strahinja Rašović sa tri gola.

U finalu od 11 sati sastaju se Grčka i Mađarska.