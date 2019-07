Večeras u Banjaluci otvaranje Evropskog prvenstva u raftingu

Evropsko prvenstvo u raftingu "Banjaluka - Vrbas 2019" biće otvoreno večeras (20 časova) ceremonijom u Rafting centru Kanjon u Karanovcu, a rafteri iz 11 zemalja će u pohod na pobjede krenuti sutra.

"Evropsko prvenstvo, čiji je organizator Rafting klub Kanjon, još je jedna prilika da ugostimo vrhunske raftere, ali i dobra pomocija Banjaluke. Očekujemo kvalitetno takmičenje, Rusi i Česi su kandidati za najveći broj medalja, a nadamo se da će bar jedna ostati u Banjaluci", rekao je Ljubinko Spasojević, portparol EP.

Takmičenje će biti u disciplinama sprint, H2H, slalom i spust u kategorijama U19, U23, open i masters, a među 36 timova su i dva iz BiH. BiH 1 čine čine rafteri banjalučkog Nektar Dajak kluba Andrej Zamolo, Dragan Babić, Igor Kuzmanović, Dejan Marković, Draško Ubiparip, Bojan Milinović i Đorđe Trninić.

"Pred nama je novo Evropsko prvenstvo i naša očekivanja su uvijek najviša, tako da i ovaj put idemo po jednu od medalja. Imajuću u vidu da nam se prije tri sedmice pridružio Kuzmanović, sa kojim smo odradili završni dio priprema, fokus je na sprintu i H2H. Takođe, uz malo sreće očekujemo da budemo u najvišem plasmanu i za našu najjaču disciplinu spust. Ovo nije jedno od najvećih prvenstava, ali su sve ekipe podjednake i biće neizvjesno do samog kraja", rekao je Babić.

Manja očekivanja imaju članovi druge ekipe BiH koju čine takmičari zeničke Bosne Dajan Vinovčić, Sanjin Smriko, Mirza Talić, Jasmin Dizdarević, Bojan Alić i Mustafa Bišić.

"Mi treniramo na mirnim vodama, ali borićemo se i potrudićemo se da ostvarimo dobre nastupe. Na EP će biti jaka konkurencija i nadam se da možemo biti u gornjem dijelu tabele", rekao je Smriko.

Osim raftera BiH, Češke i Rusije nastupaju timovi iz Bugarske, Hrvatske, Rumunije, Slovenije, Srbije, Mađarske, Velike Britanije, Letonije. Česi ne samo da imaju najveća očekivanja, već su su najbrojniji. U Banjaluku su stigli sa devet timova.

"Rijeka Vrbas je odlična. Posebno me oduševljava Bijeli buk. Tu smo, treniramo. Daćemo sigurno sve od sebe, a naš cilj je da osvojimo prvo mjesto" rekao je Čeh Aleš Kilar, koji podsjeća da nije u Banjaluci prvi put i da mu se grad veoma dopada, te da su ljudi gostoprimljivi.

Prve takmičarske trke biće na stazi Bijeli buk sutra kada će biti takmičenja u sprintu i H2H. U subotu je na programu disciplina slalom, koja će se voziti na stazi u kanjonu Tijesno, a u nedjelju će biti vožen spust na relaciji Krupa na Vrbasu - Karanovac. Organizator Prvenstva je RK Kanjon Banjaluka.

Obustava saobraćaja

Zbog EP doći će do izmjene u režimu saobraćaja. Na lokaciji Bijeli buk - Krupa na Vrbasu saobraćaj će se odvijati naizmjenično jednom saobraćajnom trakom danas od 10 do 16 časova i sutra od osam do 17 časova.

U subotu će od 10 do 16 časova na lokalitetu kanjon Tijesno biti potpuna obustava saobraćaja, a saobraćaj će biti preusmjeren na alternativni putni pravac Banjaluka - Čađavica - Mrkonjić Grad.

Izmjena saobraćaja neće se odnositi na autobuse redovnih linija javnog prigradskog prevoza Banjaluka - Bočac i Banjaluka - Agino Selo, kao i na vozila hitnih službi.