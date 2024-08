Veliki skalp “Barakuda“: Hrvatska je u polufinalu OI

Vaterpolo reprezentacija Hrvatske izborila je plasman u polufinale Olimpijskih igara u Parizu.

Hrvati su danas u prvom četvrtfinalu savladali favorizovanu Španiju sa 10:8.

Podsjetimo, Hrvati su kao četvrti u grupi prošli dalje, zahvaljujući onom porazu protiv SAD, pa su u četvrtfinalu morali na šampiona Evrope koji je bio ubjedljivo prvi u drugoj grupi.

Sjajno su Hrvati ušli u meč. Blistali su u odbrani na čelu sa golmanom Markmo Bijačem, dok je u napadu Maro Joković pogodio dva puta i doveo svoju selekciju u vođstvo od 2:0. Španci su bili bezidejni, pa je prvi period pripao Hrvatskoj (2:0).

U nastavku se Španci malo probudili, prišli su na 3:2, ali onda su “Barakude“ vezale dva pogotka i otišli na velikih 5:2. Do kraja drugog perioda Bijač je izluđivao Špance, a Hrvati su minut do odlaska na odmor imali 6:2, a na poluvremenu su vodii 6:3.

U nastavku pravi “rat“- Španci su imali nekoliko prilika da priđu na minus 1, ali Bijač je bio sjajan, pa su Hrvati u posljednjih 8 minuta ušli sa 8:5.

U posljednjem periodu “crvena furija“ brzo postiže dva gola i dolazi na 7:8. Do kraja prava drama. Uslijedio je jedan od ključnih napada Hrvatske koja pogađa preko Burića sa igračem više za 9:7. Ipak, Španija odmah uzvraća (8:9), ali je odmah na drugoj strani proradila ljevica Harkova za 10:8 tri minute do kraja. U ključnom napadu Bijač je presjekao napad Španije i to je bio kraj nadanja za Španiju.

Hrvatska će u polufinalu igrati protiv pobjednika meča Mađarska – Italija. U preostala dva četvrtfinala sastaju se Grčka – Srbija i SAD – Australija.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.