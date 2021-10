ATP: Đoković povećao prednost , Federer ispao iz top 10

​Novak Đoković ovog ponedjeljka započeo je 343. nedelju na vrhu svjetskog tenisa i time nastavio da poboljšava svoj rekord.

Sada ima 11.430 bodova, 1800 više od drugoplasiranog na ATP listi Danila Medvedeva, što je značajno veća razlika u odnosu na prethodnu sedmicu.

Ruski teniser je imao priliku da ugrozi Đokovićevo mjesto, ali je podbacio u Indijan Velsu i sada je izvijesno da će Srbin biti na čelu liste najmanje do 22. novembra.

Na trećem mjestu nalazi se Stefanos Cicipas, a četvrti je Aleksander Zverev.

Dalje slijede Rafael Nadal, Andrej Rubljov, Mateo Beretini, Dominik Tim, Kasper Rud i Hubert Hurkač.

Iz prvih 10 poslije dugo vremena ispao je Rodžer Federer i sada je na 11. mjestu sa 3.285 bodova.

Od srpskih igrača Dušan Lajović je sada na 33. mjestu, Filip Krajinović četiri mjesta ispod, Laslo Đere je 53. a Miomir Kecmanović na 71.

poziciji, prenosi B92.

It’s tight & it’s tense. Your @FedEx ATP Race To Turin after Indian Wells #NittoATPFinals pic.twitter.com/U6poIWc6x0