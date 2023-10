ATP: Nole suvereno vlada, skok Sinera

Najbolji svjetski teniser Novak Đoković i dalje ima ubjedljivu prednost na čelu ATP liste.

Čelnici ATP su umjesto u ponjedeljak listu obnovili danas s obzirom da su čekali da se završe turniri u Pekingu i Astani. Novak nije igrao u Pekingu, ali ni Astani, gdje je prošle godine bio najbolji, pa mu je otuda izbrisano 250 poena od prošle sezone ali je i dalje prvi na svjetskoj listi sa 11.595 poena.

Španac Karlos Alkaras nije uspio da dođe do željenog trofeja u Pekingu, izgubio je u polufinalu, ali je smanjio razliku. Umjesto 3.260 poena, koliko je iznosila protekle sedmice, ona je sada 2.830 poena.

Treći je finalista Pekinga Rus Danil Medvedev sa 7.490 poena. Najveći skok u Top 10 bilježi pobjednik turnira u Pekingu, Italijan Janik Siner. On je sa sedme skočio na četvrto mjesto i to mu je najbolja pozicija do sada u karijeri.

Italijan ima 4.910 poena, peti je Danac Holger Rune sa 4.640, a šesti Stefanos Cicipas iz Grčke, 4.615.

Đokoviće je tako i zvanično počeo 393. sedmicu kao svjetski broj 1 i ostalo mu je još malo do magičnih 400.

On će pauzirati sve do kraja ovog mjeseca kada će od 30. oktobra nastupiti na mastersu u Parizu. On je istakao da mu je do kraja 2023. prioritet osvajanje Dejvis kupa, pa će poslije mastersa u Parizu, igrati još samo na završnom mastersu u Torinu, i na kraju, u Malagi, gdje će sa reprezentacijom Srbije pokušati da osvoji Dejvis kup.(B92)