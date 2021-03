ATP novim izmjenama zaštitio Federera

Korona virus napravio je pometnju i na početku nove teniske sezone. Prvi Gren slem u Australiji kasnio je gotovo mjesec dana, a morao je da bude održan uz stroge mjere karantina.

ATP je zbog svega zasjedao i odlučio da donese nove promjene u sistem bodovanja, a ujedno će finansijski pomoći teniserima koji se nalaze na nižim pozicijama.

Naime, prije svega će se produžiti sadašnji sistem bodovanja u kojem se teniserima računaju najbolji rezultati iz posljednjih godina i to će važiti sve do 9. avgusta 2021. godine. Najviše će to na ruku ići Rodžeru Federeru, koji faktički neće ni igrati, a poeni će mu ostati u vlasništvu.

Rezultati turnira koji su odigrani od 4. marta do 5. avgusta 2019. godine, a koji nisu održani 2020. godine važiće još 365 dana. Međutim, novina je da će biti priznato samo 50 procenata bodova. To znači da će teniserima ostati upisan ili rezultat koji ostvare na ovom turniru ili onaj iz 2019. godine umanjen za 50 odsto, računaće se onaj bolji.

To znači da će Majami i Indijan Vels iz 2019. godine donositi bodove Rodžeru još godinu dana, a rezultati sa Rolan Garosa, Kicbila, Hamburga i Rima će takođe biti u obračunu još isto toliko, pošto su turniri pomjereni i nisu igrani u standardnim terminima.

Pretpostavlja se da će normalno računanje biti vraćeno 16. avgusta 2021. godine na Mastersu na Sinsinatiju, ako nas korona do tada konačno ostavi na miru i sport se vrati u normalne tokove. Kada govorimo o Indijan Velsu i Majamiju, Novaku će ovdje ostati zagarantovanih 62,5 poena, baš kao i Danilu Medvedevu.

Ipak, dva imena posebno odskaču – Dominik Tim može da se nada da će mu ostati 505 poena sa ova dva turnira, dok će Rodžer Federer sačuvati nevjerovatnih 800 poena. Ispostaviće se da je gotovo godinu dana bio van terena, a da će mu ti poeni ipak ostati u vlasništvu i da će zbog njih ostati među najboljih deset.

(Telegraf.rs)