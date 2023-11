ATP sa zanimljivom objavom u vezi s Đokovićem

Srpski teniser Novak Đoković kvalifikovao se u polufinale Završnog mastersa u Torinu, ali tek nakon što je Janik Siner uspio da savlada Holgera Runea.

Ovo je Novaku 12. put da je prošao grupu od 16. puta koliko se kvalifikovao na ovaj turnir.

Povodom njegovog plasmana, ATP je imao jednu zanimljivu izjavu:

"Novak će biti tamo, bez obzira na sve", stajalo je u objavi na platformi X.

Novak will be there... NO MATTER WHAT! Defending champion @DjokerNole qualifies for the semi-finals of the #NittoATPFinals for the 12th time! pic.twitter.com/YRMXKe9jpN