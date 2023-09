Abazović otkrio: Crnogorski pasoš Đokoviću

Dritan Abazović, premijer Crne Gore, govorio je na Svjetskom prvenstvu u košarci.

Abazović je stigao u Manilu kako bi bodrio košarkašku reprezentaciju Crne Gore, te smo iskoristili priliku da popričamo sa njim o aktuelnostima, prenosi B92..

Sa premijerom Crne Gore govorili smo o učešću njegove, ali i srpske reprezentacije na Mundobasketu, o susretu sa Nikolom Jokićem, o Vladu Divcu, ali i Novaku Đokoviću.

Divac je dobio počasni pasoš od Crne Gore, a Abazović je u razgovoru za B92.net otkrio da planira da dâ pasoš i Novaku Đokoviću.

"Llično mislim da ćemo slično uraditi sa Đokovićem (dati mu pasoš kao Divcu). Veliki je fan Crne Gore, često boravi tamo, ima li šta ljepše nego da nas okupljaju ljudi oko kojih imamo nepodijeljena mišljenje. Oko kojih je lako animirati druge da slijede njihov primjer, čak i ako je on nedostižan. Generalno, mislim da nam sport mnogo pomaže da neke nedaće koje imamo, političke ili ekonomske, da prevaziđemo na mnogo lakši način. Moja puna podrška, ljudima koji su globalni brend. Oni nisu brend Srbije, niti Crne Gore, oni su globalni brend. Mislim da imaju podjednako poštovanje na Filipinima, u SAD, Africi i naravno u zemljama iz koje potiču", rekao je Abazović za B92.net

"Što se mene tiče, ja imam veliko poštovanje prema njemu i porodici. Bio je skoro u Crnoj Gori, bio je na žičari, promovisao je to na lijep način. U kontaktu smo, sreli smo se i polufinalu Lige šampiona. Istina, on je navijao za Milan, a ja za Inter, tada sam ja bio… imao sam više sreće. Dobro, ne može ni Novak uvijek da pobijedi u svemu. Ali, generalno, lično bih volio, ako je to i njegova želja. Naravno, ovdje nema nikakve presije, to je stvar volje, on je i bez toga podjednako počastan i dobrodošao", dodao je on.