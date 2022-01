Advokati uložili žalbu, Đoković u hotelu za imigrante, fanovi zaigrali kolo

Pravni tim Novaka Đokovića uložio je u posljednji čas žalbu u sudu u Melburnu, kako bi se poništila odluka o deportaciji najboljeg igrača u istoriji tenisa.

Novakovi advokati su se pojavili u sudu u četvrtak popodne po australijskom vremenu, pošto mu je viza za ulazak u Australiju odbijena, a on je poslat u pritvor za imigrante.

Đokovićeva žalba je stigla u sud, a saslušanje na kojem će advokati predstaviti svoje argumente zakazano je za rano jutros po našem vremenu. Kako se očekuje, sudija Entoni Keli će do kraja dana riješiti ovaj slučaj, piše portal The Age.

Pošto je advokat koji zastupa federalnu vladu potvrdio da je Novak trenutno u hotelu u kojem su smješteni imigranti, sudija Keli je pitao da li svjetski broj 1 ima pristup teniskom terenu na kojem može da trenira.

Sudija je takođe upitao advokate kada počinje Australijen Open, kao i kada je Đoković trebalo da igra svoj prvi meč. Advokati su odgovorili da turnir počinje 17. januara, ali da žrijeb još uvijek nije održan, prenosi Telegraf.rs.

Nik Vud, advokat koji zastupa Đokovića, rekao je da je otvoren za razgovor sa vlastima, kako bi se pronašao način da njegov klijent igra na turniru, i naglasio je da je rješavanje problema sa vizom ključna stvar.

"Nedostatak vize, ako odluka o poništenju bude validna, je nezaobilazna prepreka za Đokovića da igra na ovom turniru", rekao je Vud.

Đokoviću bi moglo da bude naloženo da napusti Melburn već u toku dana, ako ova odluka ostane na snazi.

Srpski navijači okupili su se ispred hotela u kome je smješten Novak Đoković da izraze nezadovoljstvo što mu je zabranjeno učešće na Australijan openu.

Ispred Park hotela, koji služi kao karantin dok se ne sazna odluka žalbe srpskog asa, okupili su se Srbi iz Melbura kako bi mu pružili podršku.

Sa zastavama i uz tradicionalno srpsko kolo, pristalice su poručile Novaku da nije sam u ovoj borbi, piše B92.

Đoković bi od osam sati po našem vremenu, a 18 po lokalnom, trebalo da bude saslušan u Federalnom sudu u Melburnu.

Dan ranije mu je odbijena viza, iako je prije toga dobio medicinsko izuzeće za nastup na Australijan openu.

Had to check out the scene myself at the Park Hotel where Djokovic is being detained and where his supporters have gathered to protest his impending deportation for being unvaccinated. #AusOpen pic.twitter.com/a2YnmlJOYG