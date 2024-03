Agasi: Da nije bilo velike trojke neko bi imao 36 grend slemova

Andre Agasi, nekada prvi reket svijeta, zadivljen je učinkom velike trojke svjetskog tenisa.

Činjenicu da su Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer zajedno osvojili čak 66 grend slem trofeja u toku dvije decenije, fascinira i tenisera iz Las Vegasa.

Agasi je nedavno tokom egzibicije na kojoj su igrali Rafa Nadal i Karlos Alkaras, primjetio zanimljivu stvar.

"Činjenica da su ova trojica igrača igrali u istom periodu je pravo čudo. Da jedan od njih trojice nije postojao, sada bismo imali nekog sa 34 ili 36 grend slem titula", smatra Agasi.

On je posebnu pažnju obratio na povratak Rafaela Nadala na teren.

"Nikada nisam vidio Nadala da igra bolje nego što je neophodno. Uvijek nađe način da uradi to što je neophodno, u meču, u poenu, udarcu, samo da bude bolji od vas. Nikada nije pokušavao da uradi nešto za šta nema potrebe. To zahtjeva disciplinu i kontrolu, to je testament tome koliko dobro poznaje sopstvenu igru i svoj mentalitet. Ako je i igrao spektakularno, to je bilo jer ga je neko natjerao na to", zaključio je Agasi, prenosi B92.

