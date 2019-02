Agasi: Najviši nivo tenisa sam vidio kod Đokovića

Amerikanac Andre Agasi vjeruje da Novak Đoković može da prestigne Rodžera Federera po broju Grend slem trofeja.

Agasi je bio Đokovićev trener od maja 2017. do marta 2018. kada su se rastali zbog neslaganja.

"Ako nešto ne mogu da promijenim to je nečije tijelo. Šta je njegovo tijelo sposobno nikad nije bio problem. On nikad nije bio zdrav dva uzastopna dana, zbog njegovog lakta. A moja filozofija je ako ne slušaš tijelo, ni tijelo neće slušati tebe. Moraš da ozdraviš. Ali za razliku od mene kada sam igrao, on voli da igra, želi da trči i traži način da igra povrijeđen što nije odgovorno. To ne mogu da podržim jer bih povređivao osobu do koje mi je stalo. Ne mogu biti dio nečega što osjećam da ga povređuje i s tim sam se borio", rekao je Agasi za "Tajms of Indija".

Agasi je bio dio sjajne generacije tenisera među kojima su bili Pit Sampras, Štefan Edberg, Boris Beker, Džim Kurijer, ali njih je zasjenila aktuelna u kojoj su Đoković, Rodžer Federer i Rafael Nadal.

"Ovo je posebna generacija. Ja sam sa Samprasom igrao 37 puta. Novak, Rodžer i Rafa su igrali jedni protiv drugih po 50-60 puta. Skoro duplo više od mene i Pita. Njih trojica su bez sumnje najbolji svih vremena. Decenijama su samo petorica osvojila sva četiri Grend slema, a njih trojica su to učinila za sedam godina. Daleko smo od Novakovog kraja, a i ja sam prestao da se kladim na bilo šta u vezi Rodžera jer sam pogrešio 50 puta".

Iako su igrači poput Roda Lejvera, Roja Emersona, Bjorna Borga i Pita Samprasa činili čuda na terenu, najbolji teniser svih vremena se sada traži između Đokovića, Federera i Nadala.

"Kako odrediti ko je G.O.A.T? Brojevi ne mogu biti jedini kriterijum, iako mnogo govore. Borg je prestao da igra u 26. sa 11 GS, pet uzastopnih Vimbldona. Osvojio je skoro sve u šest godina, a nije igrao 10 Australijan opena kada je bila trava. Lendl nije igrao Rolan Garos jer je želio da osvoji jedan Vimbldon. Brojevi su postali bitni 90-ih kada je počela era kablovske televizije, svi su se borili za vijest "Pit Sampras je najbolji svih vremena". Ako me pitate kao tenisera, koji je bio sa druge strane mreže i na osnovu onoga što sam vidio, ako neko igra svoj najbolji tenis, što se razlikuje od "najbolji svih vremena", onda je najviši nivo igre koji sam vidio pokazao Novak kada je igrao svoj najbolji tenis. To je nesumnjivo standard kojem svi teže. Federer je napravio više u karijeri od bilo koga. On je svestraniji od svih. Mogao bi da osvoji Grend slem samo sa servisom i volej udarcem. Nadal je priča za sebe".

Agasijeva saradnja sa Đokovićem je trajala kratko.

"Ne žalim, srećan sam. Želio sam da mu pomognem ili sam se nadao da ću mu pomoći jer je tenis to zaslužio. Nikad nije bilo upitno za šta je sposoban. Imao je svoj proces mučenja, kao i svi mi, iskreno sam vjerovao da mogu da mu pomognem, a potom sam vjerovao da ne mogu. Osjećam da sam naučio mnogo kao trener i da sam dovoljno prodrmao kavez da tenis može da profitira. Iskreno, prvo zajedničko veče sam mu rekao da mu nisam potreban".

Đoković ima 15 Grend slem titula, ispred njega su Rafael Nadal sa 17 i Rodžer Federer sa 20.

"Ja sam iz Las Vegasa, pa moram dobro da se opkladim. Koliko ih ima, 15? Da. Ima djecu ima prioritete u životu, ali ako bude želio, prestići će ga".