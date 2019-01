Agasi: Novaku sam na silu gurao neke stvari

Legendarni Andre Agasi, trener Grigora Dimitrova i nekadašnji trener Novaka Đokovića, ističe da i dalje navija za srpskog tenisera, kao i da je dobro što se Novak vratio u vrh.

Amerikanac je zaštitno lice “Lavazza“ kafe i u okviru promocije novinarima je bio stavljen na raspolaganje tokom 15 minuta. Najviše riječi bilo je o njegovom novom učeniku, ali Agasija su i pitali da li misli da bi Novak napravio iste rezultate i da su njih dvojica nastavili da rade zajedno.

“To je dobro pitanje. Teško je ući u nečiju glavu. Ja se nadam da sam nešto doprinio, ali potrebno je dvoje za to, znate... Vjerovatno ima mnogo stvari koje sam mu tokom naše saradnje na silu 'gurao' – ne znam da li je bilo potrebno više vremena da te stvari svari ili sam samo stvorio dodatni nemir u njegovom životu“, počeo je Agasi i dodao:

“Kako god bilo, tenis je dobio ono što zaslužuje, a to je Đokovića na najvišem nivou. Oduševljen sam time što radim, on je neko za koga takođe navijam. Kada sam počeli da radimo, bio sam ubijeđen da će osvajati dva Slema godišnje u naredne tri-četiri sezone i sigurno je na dobrom putu da to učini“.

Agasi je zatim naglasio da je impresioniran Dimitrovom kao osobom, kao i da su se brzo zbližili.

“Po mojoj procjeni, postoje tri dijela tenisa – onaj kada ti kontrolišeš stvari, zatim kada je situacija neutralna i onaj deo kada si u defanzivi. Kada je Grigor ranije kontrolisao situaciju, to je učinio sa rizikom, iz neutralne bi brzo došao u lošiju poziciju, a iz defanzive nije mogao da stvori tranziciju. Ako uspiješ da lijepo balansiraš između ta tri dijela i da učiniš da tvoje vrline izađu na videlo – moraš da budeš pametan jer ako si pametan onda ne moraš toliko snage da ulažeš. Ako trošiš mnogo snage, onda se to nakupi i ima kumulativni efekat dugoročno, a ja se nadam da će Grigor igrati vrlo dugo i sa manje utrošene snage“.

Amerikanac smatra da je još rano da se izdvoje neki favoriti, ali...

“Ja se nadam da će i Grigor imati svoju riječ, naravno... Ipak, kada je turnir praktično tek počeo, sve što možemo jeste da se pozovemo na istoriju, a ona kaže da je Novak na svom najvišem nivou i da je spreman da ponovo osvoji pehar – voli da igra u Australiji, uslovi mu odgovaraju i naravno da je favorit“.

Nezaobilazna tema bio je i Endi Mari, koji je u Australiji možda odigrao poslednji meč u profesionalnoj karijeri.

“Niko ne zaslužuje da bude na terenu sa bolom, a pogotovo velikan kao što je on. Bilo je teško gledati ga kroz šta prolazi, znam da je sigurno morao razne stvari da radi kako bi bio iole spreman, pa potpuno mogu da razumijem njegova osjećanja i njegovu odluku. Ne znam ipak da li je to definitivno, zvučao mi je kao da je još u dilemi. Tenisa radi, nadam se da nije, ali ako nije zdrav i ako osjeća bol, želim mu samo sve najbolje“.

U posljednje vrijeme u tenisu se dešavaju brojne promjene – u kalendaru, u pravilima, a Dejvis kup je reformisan. Agasi jasno razlikuje vrstu promjena.

“Ne volim nijednu promjenu koja stavlja pod znak pitanja prethodna dostignuća u sportu, ali ne smetaju mi one koje su napravljene kako bi bilo bolje navijačima i igračima. Ali ako promjene dovode u sumnju prethodne rezultate, onda to implicitno ima posledice po integritet, istoriju i tradiciju naše igre. Nadam se da će svi igrači nastupiti, ali promjenama u Dejvis kupu tenis se oduzima od korena igre, mnoge zajednice su imale korist od njega na brojne načine. Prelazak Vimbldona sa bijelih na žute lopte, US open sa danom pauze između polufinala i finala, to je nivo promjena prihvatljiv za mene“.

Osvajač osam Gren slem titula kaže da nije još detaljno upoznat sa potencijalom nove generacije, ali imao je spreman odgovor na pitanje o Stefanosu Cicipasu.

“Divno je vidjeti kako se brzo prilagodio na brže podloge. Na prvi pogled on je veliki momak sa dugačkim zamasima kod udaraca koji bi mogao da se muči na bržim terenima, ali veliki je borac i napravio je sitna prilagođavanja koja mu pomažu da bude dobar na svim podlogama. Dopada mi se njegov takmičarski duh“, zaključio je Agasi.

