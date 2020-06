Agent Dominika Tima: Đoković je očigledan krivac

Agent Dominika Tima, Hervig Štraka, još jedan je u nizu ljudi iz svijeta tenisa koji kritikuju Adrija tur.

On smatra da je glavni krivac za sve što se dogodilo organizator regionalne turneje i najbolji teniser svijeta Novak Đoković.

"Čuo sam mišljenje Gaudencija (predsednik ATP prim. aut), saglasan sam s njim, ali šta može uraditi ATP? Na kraju, igrači su nezavisni, događaj je bio van našeg područja. To je bio turnir koji je organizovan s ljubavlju, ali je na kraju sve otišlo u pogrešnom smjeru. Očigledan krivac je Đoković, ovo je bio nepotreban događaj", rekao je Štraka.

Štraka nema namjeru da se izvinjava u ime svog klijenta.

"Zašto bih se ja izvinjavao? Zbog igranja? Igrači su izašli da se izvine zato što su bili pozitivni. Jasno je da su slike sa beogradske žurke potpuna glupost, čak i ako je sve to bilo dozvoljeno. Svi znaju da je to bilo glupo, to uopšte nije pomoglo da se poruka o disciplini pošalje u javnost. Jedini koji mora da se izvini je Đoković, koji je sve to organizovao. Ostali su bili tamo, ali nikoga nisu ubili", dodoa je Straka.

On kaže da je Dominik Tim očigledno imao velike sreće da se ne zarazi tokom boravka u Beogradu.

"Testirao se više puta i uvijek je bio negativan. Nakon svega, moguće je da je više držao distancu ili je bio samo srećniji od ostalih. Trenutno nisam zadovoljan, privatni turnir je završen na način na koji smo vidjeli. Ali, naravno, sve ovo bježi iz ruku agenta. Ako vas Federer ili Nadal pozovu da učestvujete, normalna je stvar da krenete", istakao je on.

Štraka je govorio i igri Dominika Tima.

"Mislim da Dominik nije bio glavni akter čitave priče, u to nema nikakve sumnje. Sigurno će naučiti lekciju, to nije bilo krivično djelo. Odgovornost svake osobe trebalo je da prouzrokuje veću sigurnost i zaštitu, ali mislim da njihov imidž nije narušen. I dalje igra tenis vrlo dobro, i ako tako nastavi, siguran sam da će ga smatrati primjerom koji treba slediti", zaključio je Štraka.

