Ajla Tomljanović: Osjećam se kao zlikovac, i ja volim Serenu

NJUJORK - Australijska teniserka hrvatskog porijekla, Ajla Tomljanović, ušla je u istoriju svjetskog tenisa kao igračica koja je u penziju poslala slavnu Amerikanku Serenu Vilijams, savladavši je sa 7:5, 6:7, 6:1 u trećem kolu US opena.

Poslije meča na stadionu "Artur Eš" u Njujorku teniserka rođena u Zagrebu rekla je da se pomalo osjeća kao zlikovac i da je svjesna da će postati dio teniskih kvizova jer je bila dio posljednjeg meča Vilijamsove.

"Jedino je šteta što niko neće umjeti da izgovori moje ime. Mislim da dosad nisam bila dio teniske istorije, tako da je to super. Malo se osjećam kao zlikovac, to je tačno. Ipak, bila bih tužna da sam izgubila, naravno", izjavila je Ajla Tomljanović nakon pobjede, a prenijeli su američki mediji.

Tomljanovićeva je priznala da bi i sama navijala da slavna Amerikanka što dalje dogura na grend slemu u Njujorku, da nije morala da igra protiv nje.

"Žao mi je jer i ja volim Serenu kao i vi, društvo. Tata mi je prije meča naglasio činjenicu da ovo jeste Serenin trenutak, ali je želio da me učini svjesnijom da je to i moj trenutak, šta meni može da znači i da se usredsredim na to. I da pokušam da uživam koliko god mogu jer je to prilika koja se pruža jednom u životu", izjavila je Australijanka.

Ajla Tomljanović će se u osmini finala US opena, što je njen najbolji rezultat u Njujorku, sastati protiv Ljudmile Samsonove iz Rusije, koja je eliminisala srpsku teniserku Aleksandru Krunić sa 6:3, 6:3.