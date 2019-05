"Ako Novak osvoji RG ulazi u priču o najvećem svih vremena"

Bivši broj jedan svjetskog tenisa, Šveđanin Mats Vilander smatra da Novak Đoković u Parizu ima priliku da osvajanjem trofeja ozbiljno ugrozi Rodžera Federera.

Naravno, riječ je o broju Grend slem titula, Švajcarac ih ima 20, Rafael Nadal 17, a Novak Đoković 15. Uspije li Srbin da osvojio pehar u Parizu, sve je moguće.

Vilander, koji je nedavno gostovao u Beogradu, i dalje je stručni komentator za Eurosport i jedna od tema je naravno bila i ona o tome može li Novak da stigne svoje rivale.

Vilander je u izjavi za Rojters podvukao da Đoković ima istorijsku priliku ovde u Parizu.

"Ukoliko Novak još jednom uspije da spoji četiri Grend slema u nizu, biće to najimpresivnija stvar koju smo vidjeli", smatra Vilander.

Pitanje o tome ko je najbolji igrač svih vremena (takozvani GOAT) ostaje otvoreno i navijači se nekako dijele po tom pitanju. Novak ima priliku da se umiješa i u priču o tome.

"Ako Novak osvoji Rolan Garos, onda i on mora da se uzme u obzir u tu priču o največim svih vremena. Imao bi 16 najvećih titula. U redu, Rodžer i dalje ima 20, ali to bi bilo sasvim uporedivo, jer bi imao 'Nole slem' dva puta, to bi bilo zaista nevjerovatno. Za mene je to nevjerovatno, da ako Novak pobijedi ovdje to bude veća stvar nego Rafinih 12 Frenč Opena. Ukoliko pak Rafa pobijedi, on će biti na 18 velikih trofeja tako da gužva postaje u vrhu sve veća", kaže Vilander.

Rolan Garos je samo jedan od četiri velika turnira, ali može imati snažne implikacije na ostatak sezone.

"Treba gledati širu sliku... Ako Rafa ne osvoji Pariz, teško da ga vidim kao pobjednika Vimbldona ili US Opena, onda i sljedeći Frenč Open dolazi u sumnju. Ako pak Novak pobijedi, širom mu se otvaraju vrata da stigne do tog 20. Grend slema. I ako izjednači Rodžerov rekord, onda će njega smatrati najvećim svih vremena".

Ipak, članovi "velike trojke" su u tridesetim godinama, dolaze novi, željni dokazivanja.

"Mnogo njih udara lopticu veoma snažno. Ne kažem da ih ti mlađi mogu pobijediti, ali ono što brine Rafu ili Novaka je koliko će mečeva morati da igraju preko četiri sata u prva četiri kola? Rafa, Rodžer ili Novak protiv Dimitrova ili Keija Nišikorija, imaju dobar skor protiv njih, ali ako Rafa bude igrao protiv Cicipasa, boće nervozan od prvog poena. Ti mladići imaju manje respekta prema njihovim reputacijama", zaključio je Vilander.

(B92)