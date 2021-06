"Ako Novak osvoji kalendarski slem prestaje sva GOAT debata"

Ako je suditi po prognozama teniskih stručnjaka, Novak Đoković je najveći favorit da osvoji treću uzastopnu titulu na Vimbldonu.

Britanac Greg Rusedski, nekada četvrti igrač na ATP listi, nema dilemu da će se broj jedan pitati o svemu u naredne dvije nedjelje.

"Đoković se izdvojio od ostalih. Njega treba pobijediti na Vimbldonu. Nikada nisam vidio snažnijeg favorita da ulazi u ovaj turnir. Biće potrebno nešto zaista posebno, ili da se desi neki incident kao na US Openu, kada velika trojka nije bila u punom sastavu. Teško je vidjeti nekog ispred Đokovića", kaže Rusedski.

On se upustio u prognozu skorije budućnosti.

"Osjećate da je na putu da osvoji kalendarski slem, najveći je favorit na Vimbldonu, ne mogu da se sjetim kad je bilo većeg. I osvajanje sve četiri titule u ovoj godini bi ga dovelo do 21 u trci za GOAT. On može da prestigne i rekord Margaret Kort i Serene Vilijams kod žena. Ako ostane zdrav i dođe do tog broja, onda stvarno više neće biti debate ko je najveći".

Čini se da Novak ne uživa najveću podršku među navijačima na Vimbldonu, ali Rusedski misli drugačije.

"Mislim da on polako osvaja ljude. Ne dobija uvijek priznanje koje zaslužuje jer su Rodžer i Rafa duže prisutni od njega. Izgleda kao da su oni svačiji favoroti i onda je Novak došao da pokvari zabavu. Mislim da zaslužuje više poštovanja i da je voljeniji nego što ljudi mogu da zamisle. On je pomalo kao Ivan Lendl u svoje vrijeme. Ljudi nisu dali dovoljno priznanja Lendlu za to kakav je šampion bio. I on se poslije dokazao, tako da uvijek mislim da će biti navijača Federera i Nadala, koji će reći da je njihov favorit najbolji, bez obzira na rekorde. Ipak, Novaka morate da poštujete. Što je stariji i što dalje ide, želi više ljubavi i poštovanja. Vidi se da ima tu želju da bude voljen, svako od nas to želi. I vidjelo se to kod Novaka, posebno u Parizu, to je bio pravi primjer. Ako uspijete da Parižane privučete na svoju stranu, uradili ste nešto ispravno, jer oni su zahtevna publika", smatra Rusedski.

Kada je riječ o Rodžeru Federeru, izrazito je oprezan u prognozama.

"Za Rodžera bi osvojanje Vimbldona bio velik zadatak. Nije u dovoljno dobroj formi. Videli smo, doduše i čudesne stvari poput Samprasa iz 2002. kad je osvojio US Open. Da, možda i Rodžer može da proizvede određenu magiju, ali ne djeluje mi da ima dovoljno mečeva u svojim nogama", zaključio je Britanac.

